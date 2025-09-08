石破茂総理が自民党総裁を辞任し、次の総裁選挙に出馬しない考えを示しました。突然の辞任会見から一夜明けて、鹿児島県内の反応を取材しました。

（自民党・石破茂総理）「私は自由民主党総裁の職を辞することとした」

7日夕方、辞任する考えを表明した石破総理。「アメリカとの関税交渉がひと区切りついた」ことを辞任の理由に挙げました。

（記者）「石破総理の辞任表明から一夜。まちのみなさんはどう感じたのでしょうか」

【鹿児島市】

（30代・派遣会社／営業職）「（辞任には）賛成。リーダーに適している議員がいるかは別問題だが、早急に立て直さないと」

（70代・無職）「残念、続投してほしかった。石破さんだったら、政治とカネの問題は解決できると思う」

（70代・自営業）「総理大臣になったら足の引っ張り合いでおろされての繰り返し。誰がなっても同じ」

【霧島市】

先月の集中豪雨で被災した霧島市では、災害対応に力を入れてほしいとの声も聞かれました。

（70代・団体職員）「（総理交代）またかという感じ。責任を取るのであれば、負けた時にきちっとけじめをつけるべき」

（50代・会社員）「（辞任は）当然かなという気はする。災害で困っている人も多いので、災害対応に力を入れてほしい」

【鹿屋市】

（60代・無職）「一言でいえば残念。財政の立て直し、トランプ関税への対処。そこそこうまくいっていたと思っていた」

（10代・学生）「石破さんが良くないとよく耳にしていた。働くのが嫌になるくらい（税金）取られている。所得税、消費税、その他諸々、もう少し下げてもいいのでは」

【奄美市】

（70代・自営業）「非常に残念。石破さんらしさを出せないままに終わってしまうのが残念」

（70代・自営業）「（辞任は）遅い。（次の総理には）離島は物価が高いので船賃や航空運賃を安くしてほしい」

・