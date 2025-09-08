後半戦無敗と好調で、3位につける鹿児島ユナイテッドFCは、おととい6日、ホームで高知と対戦。

終盤のゴールラッシュで勝ち点3を積み上げました。

秋恒例・赤のリミテッドユニホームに身を包んだ選手たち。ホーム戦5連勝へ、高知と対戦しました。

ユナイテッドは前半28分、左サイド・杉井のクロスを近藤が折り返し、山口がシュート。山口の今シーズン4ゴール目で幸先よく先制します。

しかし、その後は、主導権を握りながらも追加点が奪えない苦しい展開に。後半26分には、PKを獲得するも決めきれません。

それでも、流れを変えたのはセットプレーでした。後半31分、フリーキックから…相手のオウンゴールでついに追加点を奪います。

その後、1点を返されましたが、再びセットプレーから…、コーナーキックのこぼれ球に杉井。

1分後には、PK失敗を挽回する河村の4戦連続ゴール。これで今シーズン10得点目に。

終盤に突き放したユナイテッドが4対1で勝利。これで、後半戦7戦負けなしです。

（河村慶人選手）「(2桁得点は)目標にしていたのでうれしいが、自分たちの目標は優勝・昇格なのでチームを助けられるゴールをとれるようがんばる」

ユナイテッドの順位は3位。ここから上位陣との対戦が待つ勝負の1か月を迎えます。まずは、今度の土曜日、アウェーで5位の奈良と対戦します。

