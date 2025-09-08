バスケットボールです。B2・鹿児島レブナイズは、おととい6日、新チームとなって最初の試合に臨みました。新チームの状態は…？

B2開幕までおよそ1か月。レブナイズは、新たに6人の選手を迎えました。

（観客）「昨年から在籍する選手と新しい選手たちがどこまでかみ合うのか気になる」

（観客）「頑張れ！レブナイズ！」

レブナイズ10周年を記念した金のユニホームで試合に臨みます。

新制レブナイズ初陣の相手は、格上・B1の越谷アルファーズ。

いきなり、新加入選手が活躍します。福島から加入した多田の3ポイント。

第2クォーターにも3ポイントシュートを決め、「日本人エース」として期待される片りんを見せました。

さらに、存在感を見せたのが、日本6シーズン目のアウダ。

力強さと落ち着きを見せ、チーム最多の16得点。早速チームに貢献しました。

しかし、最初の試合ということもあり、連携面の乱れや細かいミスが目立ったレブナイズ。最後までB1の壁を破ることはできず、68対86で敗れました。

（藤本巧太新キャプテン）「ミスが多かったがそれをプラスに考えて、ミスをどのように減らして良いチームにしていくのかを今後やっていきたい」

きのう7日はB2の福岡とも対戦して、70対80で敗れました。

レブナイズのプレシーズンゲームは、今月13日と14日にも県体育館で行われ、B3の岡山と対戦します。

