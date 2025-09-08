予想天気図で「熱帯じょう乱」

日本の南で「熱帯じょう乱」の予想が出てきました。天気図で低気圧と同じ「低」マークで表される「熱帯じょう乱」は、熱帯地方で発生する大気の乱れのことで、発達して「台風のたまご＝熱帯低気圧」、さらに風が強まれば『台風』になることがあるため注意が必要です。「熱帯じょう乱」の予想について、９日（火）～１９日（金）の、を画像で掲載しています。

雨風シミュレーション９日（火）～１９日（金）

日本付近には「秋雨前線」が停滞気味で、今週の日本は雨が降りやすい空模様ででしょう。日本海側で大雨になるおそれもあります。

シミュレーションでは「反時計回りの渦」が、１４日（日）頃から南の海上に２つ現れます。ひとつはフィリピンを通り西へ進みそうです。もうひとつがサイパン付近を通り、父島の南に進んできそうです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

【３連休の天気は？】全国５４地点 週間予報

県庁所在地や政令指定都市など、全国５４地点の週間予報です。今週は秋雨前線の影響で雨の予報が多くなっています。９月にも関わらず暑さが厳しいですが、雨のため暑さが和らぐところもあるでしょう。画像で確認できます。

