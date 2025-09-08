味の素株式会社が、大人気の絵本作家・イラストレーター ヨシタケシンスケさんとコラボレーション。オリジナル描き下ろしストーリー「うちゅうニュース」を特設サイトで公開中です。

「うちゅうニュース」は、宇宙人が地球の「やさいもんだい（＝子どもの野菜嫌い）」をレポートするユーモラスなストーリーです。大人は「栄養があるから食べてほしい」、子どもは「前に食べた時おいしくなかった」「育てるのは面白そう」「いつか好きになるかも」などそれぞれの立場から様々な本音を打ち明けます。大人と子ども、それぞれの気持ちを聞いた宇宙人は「どちらにも理由がある」と結論づけ、「まずは野菜に興味を持つこと」を仲直りポイントとして提案。

「苗ポット」は、「うちゅうニュース」を切り抜いて折りたたみ、自分で組み立てられる小さな植木鉢キットです。「苗ポット」の中に土を入れ、お好きな野菜のタネをまいて水をあげ、毎日少しずつ成長する様子を観察することで、野菜への興味や愛着が自然と育まれます。育てた野菜を収穫して味わう体験まで楽しむことが出来ます。

「うちゅうニュース」特設サイトでは、「苗ポット」台紙のほか、ぬりえで自分だけのカラーにできる台紙もダウンロード可能です（コピー機印刷用）。また、創業100年以上の種苗メーカー株式会社サカタのタネ監修による、苗ポットから育てやすい自由研究におすすめの野菜情報や、食の情報サイト「AJINOMOTO PARK」と連携した、育てた野菜をまるごとおいしく楽しめる特別レシピもご紹介。さらに、サイト内には大きな苗ポットを使ったワクワクする仕掛けも展開されています。

◆ヨシタケシンスケさんからのコメント 子どもの頃、苦手な食材を食べるように言われることが本当にイヤでした。大人側の言い分はあちこちで発表されているのに、子どもの意見は黙殺されていることにモヤモヤしていました。今回、絵本作家という立場を利用して、子ども側の意見の一部を発表することができて、満足です。「好き嫌いをせず、野菜を食べましょう」などの「正論」を描かないことを許諾してくださった味の素株式会社さまに、感謝申し上げます。

◆うちゅうニュース

https://www.ajinomoto.co.jp/event/uchuunews/