欧州株　独ＤＡＸ指数０．６４％高、米利下げ観測が下支え
東京時間19:45現在
英ＦＴＳＥ100　 9220.77（+12.56　+0.14%）
独ＤＡＸ　　23748.14（+151.16　+0.64%）
仏ＣＡＣ40　 7709.39（+34.61　+0.45%）
スイスＳＭＩ　 12315.24（-55.33　-0.45%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:45現在
ダウ平均先物SEP 25月限　45536.00（+77.00　+0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6507.75（+18.00　+0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23789.00（+105.00　+0.44%）