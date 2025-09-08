欧州株 独ＤＡＸ指数０．６４％高、米利下げ観測が下支え
東京時間19:45現在
英ＦＴＳＥ100 9220.77（+12.56 +0.14%）
独ＤＡＸ 23748.14（+151.16 +0.64%）
仏ＣＡＣ40 7709.39（+34.61 +0.45%）
スイスＳＭＩ 12315.24（-55.33 -0.45%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:45現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45536.00（+77.00 +0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6507.75（+18.00 +0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23789.00（+105.00 +0.44%）
