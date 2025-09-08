ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö¤³¤¤¤ÄÌµÍý¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥À¥á¡×ÊÑ¤ï¤é¤ÌÀ³ÊÌÀ¤«¤¹¡¡·ÝÇ½³¦¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤¬8Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤ä¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢TOKYO FM¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ Flow¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄÍµµ®¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿¸å¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞYouTube¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤¬¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢2¿Í¤Ï¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡º£²ó¤Î¥é¥¸¥ª¶¦±é¤Ç½é¤á¤ÆÂÐÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£»³ÅÄ¤ÏÌÚÂ¼¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤½¤Î¿Í¤ò·è¤á¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡ÊÌÚÂ¼¤¬¡ËONE PIECE¹¥¤¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç®¤¤¿Í¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢Ìû²÷¤Ê¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¿´¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶¦±éÁ°¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌÚÂ¼¤Ï¡¢¡Ö·ù¤¤¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹¥¤«¤ì¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡©¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤Þ¤À¤ªÁ°¤½¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤Ï¡È¤³¤¤¤ÄÌµÍý¤À¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥À¥á¡×¤È¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê·ÝÇ½³¦¤Î»Å»ö¤Ï¡Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡È¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤¹¤ë¤È»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀµÄ¾¤ÊÀ¸¤Êý¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡