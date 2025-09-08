公園のベンチに鉄製レールが…。何者かが勝手に改造したとして、神奈川県厚木市が警察に被害届けを提出しました。一体、誰が何のために？困惑の現場を取材しました。

厚木市都市みらい部 公園緑地課 古性健さん

「こちらが被害のあったベンチ。元々は、このような作りだったが、いまは外され、このような状況」

ベンチにあった『ひじかけ』が何者かに外される被害が。さらに！

厚木市都市みらい部 公園緑地課 古性健さん

「今回、レールまで取り付けて遊んでいるのは初めてだったので、ショックはショックです」

『鉄製のレール』が勝手に取り付けられていたというのです。

ここは、神奈川県厚木市の公園。子どもたちも使うなど、周辺の住民にとっては憩いの場ですが、これは…

厚木市都市みらい部 公園緑地課 古性健さん

「『鉄のレール』ということで、スケートボードをやるために取り付けたものだなと思いました」

公園を勝手に改造！ルールを守らない『迷惑スケボー』がいるといいます。問題のベンチには…

記者

「ベンチの上に3メートルほどタイヤ痕のようなものがあります」

厚木市によると、このベンチは去年3月、公園西側広場の花壇に沿って44メートル設置。ところが、市職員が先月25日、レールが取り付けられ、ひじかけが外されているのを発見したといいます。被害額はおよそ8万円で、今後、公園に防犯カメラを増設することを検討しています。

時として重大な事故につながりかねない、ルールを無視した『迷惑スケボー』。

Nスタ

「車道を走っている。信号が青になりました、危ない」

かつて、東京・渋谷ではルールを守らない人たちがやりたい放題！

Nスタ

「危ない、危ない、危ない、危ない」

あわや、タクシーに衝突！本人を直撃すると…

Nスタ

「さっき危なくなかった？」

男性

「そんなに死ぬとか当たるとか何も怖くない、どうでもいいです」

Nスタ

「タクシーは迷惑なのでは？」

男性

「それはごめんなさい。でも、楽しいのでいいっす」

悪びれる様子もありませんでした。

厚木市の公園周辺でも『迷惑スケボー』に対して…

20代

「小さい子が多いからスケボーで走るのはちょっと危ないし、親御さんたちもいろいろと心配なのではないかと思います」

60代

「（ベンチの）上でやる？こわっ。これダメでしょ、絶対にダメだと思う。みんなの公園だから」

厚木市は、警察に被害届を提出。公園内のスケボーの使用を禁止にしました。