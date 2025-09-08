「みんなの公園だから絶対にダメ」公園のベンチを勝手に改造 ひじかけ外され『鉄製のレール』設置 スケボーの練習をするためか 神奈川県厚木市は被害届を提出
公園のベンチに鉄製レールが…。何者かが勝手に改造したとして、神奈川県厚木市が警察に被害届けを提出しました。一体、誰が何のために？困惑の現場を取材しました。
厚木市都市みらい部 公園緑地課 古性健さん
「こちらが被害のあったベンチ。元々は、このような作りだったが、いまは外され、このような状況」
ベンチにあった『ひじかけ』が何者かに外される被害が。さらに！
厚木市都市みらい部 公園緑地課 古性健さん
「今回、レールまで取り付けて遊んでいるのは初めてだったので、ショックはショックです」
『鉄製のレール』が勝手に取り付けられていたというのです。
ここは、神奈川県厚木市の公園。子どもたちも使うなど、周辺の住民にとっては憩いの場ですが、これは…
厚木市都市みらい部 公園緑地課 古性健さん
「『鉄のレール』ということで、スケートボードをやるために取り付けたものだなと思いました」
公園を勝手に改造！ルールを守らない『迷惑スケボー』がいるといいます。問題のベンチには…
記者
「ベンチの上に3メートルほどタイヤ痕のようなものがあります」
厚木市によると、このベンチは去年3月、公園西側広場の花壇に沿って44メートル設置。ところが、市職員が先月25日、レールが取り付けられ、ひじかけが外されているのを発見したといいます。被害額はおよそ8万円で、今後、公園に防犯カメラを増設することを検討しています。
時として重大な事故につながりかねない、ルールを無視した『迷惑スケボー』。
Nスタ
「車道を走っている。信号が青になりました、危ない」
かつて、東京・渋谷ではルールを守らない人たちがやりたい放題！
Nスタ
「危ない、危ない、危ない、危ない」
あわや、タクシーに衝突！本人を直撃すると…
Nスタ
「さっき危なくなかった？」
男性
「そんなに死ぬとか当たるとか何も怖くない、どうでもいいです」
Nスタ
「タクシーは迷惑なのでは？」
男性
「それはごめんなさい。でも、楽しいのでいいっす」
悪びれる様子もありませんでした。
厚木市の公園周辺でも『迷惑スケボー』に対して…
20代
「小さい子が多いからスケボーで走るのはちょっと危ないし、親御さんたちもいろいろと心配なのではないかと思います」
60代
「（ベンチの）上でやる？こわっ。これダメでしょ、絶対にダメだと思う。みんなの公園だから」
厚木市は、警察に被害届を提出。公園内のスケボーの使用を禁止にしました。