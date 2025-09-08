バレーボール女子日本代表が８日、世界選手権を終えて開催地のタイ・バンコクから羽田空港に帰国した。１５年大会以来１０年ぶりのメダル獲得を目指したが、３位決定戦でブラジルにフルセットの末に敗れ、あと１歩メダルに届かなかった。取材に応じた主将の石川真佑（ノバラ）は、「最後、私の一本で負けたのは悔しかった。申し訳ないではないけど、このチームでメダルを取りたかった」と振り返った。

ただシーズンを通しては、チームの可能性を実感した。同じ４位だったネーションズリーグ準決勝のブラジル戦では、最終セット８−１５で敗れたが、今回は２セットを先取されてから最終セットまで粘り、さらには先にマッチポイントまで握る底力を発揮した。

パリ五輪後に古賀紗理那さんが引退し、エース不在が不安視される中、石川を筆頭に佐藤淑乃、和田由紀子（ともにＮＥＣ川崎）が三枚看板として躍動。１８歳の有望株・秋本美空（姫路）には、海外戦の経験を積ませることができた。石川は「女子バレーも注目してもらえる１つの大会になったのかな」とほほえみつつ、「トップチームとの差は感じる場面も多いけど、あと１歩も多い。質と精度を高めていければ、勝てるチーム」と手応えをにじませた。

これで今季の代表活動は一区切り。女子初の外国人監督のフェルハト・アクバシュ体制、石川真が主将を務めた初めて尽くしのシーズンをチームは走り抜いた。「初めてキャプテンをして、いろんな人に助けられた。まだ１年目ですけど、チームとして何が必要は、個人でどこを伸ばさないといけないかを感じることができた」と石川。２大会連続の予選ラウンド敗退に終わったパリ五輪から、リベンジを狙う３年後の夢舞台へ。女子代表が手応えのある１年目を終えた。