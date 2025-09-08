稲垣吾郎ディレクションによる『BISTRO J_O』が、9月10日20時より2026年版通販おせちの予約受付を開始する。

（関連：【画像あり】BISTRO J_O、通販おせち『BISTRO J_O 和洋中おせち二段重』特典のオリジナル徳利）

公開された通販おせち『BISTRO J_O 和洋中おせち二段重』（冷凍二段重）は、和、洋、中の料理が1つに詰まったお重。『BISTRO J_O』オリジナルレシピの、ポルチーニの香り豊かなトマトソースで仕上げたイタリア風肉団子『ポルペッティのポルチーニトマト煮込み』が、昨年も好評で特におすすめだという。さらに二の重には、洋風、中華の美味が詰まっておりワインとの相性も抜群。また、一の重には、伝統的な和のおせちを詰め合わせている。なお今年は、ショップカラーのパープルを使用した塗り重箱（樹脂製）にバージョンアップされた。

『BISTRO J_O 和洋中おせち二段重』は、MoboMoga ONLINE SHOPにて数量限定での予約受付開始となり、オリジナル徳利とオリジナルクリアファイルの特典も用意されている。

（文＝リアルサウンド編集部）