天童よしみ（70）高橋みなみ（34）が8日、都内で、BS10プレミアム新番組「歌聖へのラブレター〜私しか知らない美空ひばり〜前・後編」（10月4日放送開始、土曜午後7時）収録取材会に出席した。

現在の「BS10スターチャンネル」が10月1日、「BS10プレミアム」に生まれ変わる。「歌聖へのラブレター」はそのスタートを飾る音楽番組となる。同番組では日本人の心に残る歌手の魅力を知られざるエピソード、カバー、ゆかりの物や思い出の地など、さまざまな角度からひもとく。その記念すべき第1回は、美空ひばりをフォーカスする。

「ひばりさんのおかげで歌手になりたいと思えたので、感謝しかない」という天童。「ひばりさんの歌は全て、昭和の時代を生き抜いてきた皆さんに寄り添う名曲」とし、「その1曲1曲に対するトークや里見さんが身近に過ごされた話を直接聞かされて、ひばりさんがいとおしくなった。ぜひ見て欲しい！」とアピールした。

同番組で10月のマンスリーMCを務める高橋は、美空さんを「1回目にふさわしい人だった」とした。「ひばりさんのことを知れたし、よりお会いしたかったと思った。充実した時間となりました」と振り返った。

また、「初回でゴールにたどり着いたような感じ」と笑い、「ひばりさんを知らない方にも見て欲しい。当時を知っている方の話は重厚感が違う」と訴えた。

この日、美空ひばりさんとは“姉上”“浩べえ”と呼び合う仲だった里見浩太朗（88）も同席した。