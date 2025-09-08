9月7日に阪神タイガースが2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝した。阪神ファンにとって忘れられない夜となり、各界の著名人もSNSで喜びを爆発させた。

【画像】阪神優勝を喜ぶ著名人たちのポスト

小説家の有栖川有栖も阪神ファンの1人。7日の夜には「有栖川有栖 創作塾」X （@sousakunet）にて「阪神タイガースが2年ぶりにリーグ優勝を果たしました。 関西では明け方まで特番が流れます。 アリス『ふっ。長い夜になりそうやな』(有栖川)」とのコメントをポスト。

その後8日には、「徹夜仕事の手を止めて、5時過ぎにスポーツ新聞をまとめ買いするためコンビニへ。南米系らしい店員さんに「たくさん買うね」「昨日、勝った？」と話し掛けられたので、タイガースの優勝を伝え、祝福してもらう。(有栖川)」とコメントと共に、阪神優勝の見出しがついたスポーツ新聞を複数紙購入した写真を投稿した。

『十角館の殺人』などで知られる綾辻行人※も有栖川のポストに続いて反応を示した。広島カープファンを公言する綾辻も親交のある有栖川の喜びに「優勝おめでとうぅぅ とら吉より」と愛猫・とら吉の写真と共に祝福の言葉を送っている。※正しくは「辻」の「 辶 」（しんにょう）の点が二つ。

元NMB48の山本彩もX （@SayakaNeon）にて阪神優勝を祝福。#阪神タイガースとともに「とらほーー！！ リーグ優勝や～」と投稿。その後、阪神のユニフォームを着た愛犬・凛音（りおん）の写真と共に「NPB史上最速優勝凄いぜ」ともポストした。

「子供の頃から阪神ファン それだけです。」とのコメントともに喜びを表現したのはお笑い芸人のロッチ・中岡。自身のX（@lottiso1）にてビールかけのインタビューを担当したことを報告。「ビールの香りがする帽子 一生の宝物！ なかなか寝れない夜 おとん、僕は幸せ者です。」とのコメントと写真を投稿し、幼い頃からの熱い阪神愛を見せた。

女優の中江有里もX （@yurinbow）に阪神優勝の祝福をポスト。阪神の応援をしに球場へ頻繁に足を運んでいた様子の写真を投稿した。「1試合1試合、違う困難にぶつかり、敗北し、勝利を手にしてきた。（中略）2年ぶりの優勝！おめでとう」とコメント。

編集・ライターとして活動し、漫画解説なども務める新保信長（南信長）も自身のX （@nobunagashinbo）で阪神優勝を報じたスポーツ紙の写真を投稿。「やっぱり買うよね。」とコメントし、隠しきれない阪神優勝への喜びを表現している。

意外なところからも阪神の優勝を祝福する声が。TVアニメ『アルプスの少女ハイジ』の公式X （@official_heidi）では阪神リーグ優勝の記念イラストが投稿された。”アルプススタンドの少女 ハイジ”ともじり、阪神×ハイジのオリジナルイラストグッズも発売されるそう。続けてヨーゼフが阪神のユニフォームを着て、大きくスイングしている水墨画調のイラストもポスト。背番号は『812』、ハイジという意味だろうか。なかなかシュールなコラボにファンも歓喜のコメントを寄せた。

熱狂的なファンも多くいる阪神タイガース。関西の百貨店などでは阪神優勝セールなども行われ、”虎の子”の勝利を分かち合っている。しばらくこのお祭りムードは続きそうだ。

（文＝結理乃）