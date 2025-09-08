作ったコスプレ衣装は約300着！？きちんと整理収納しているのに片付かない家
やましたひでこさんが救済！全巻集めたい夫のマンガが生活空間を圧迫！？
「断捨離(R)」の第一人者であるやましたひでこさんと、終活漫画で人気を博す漫画家・コラムニストのカレー沢薫さんが、趣味が行き過ぎて大変なことになったオタクの部屋に突撃！ 断捨離と対極にあるオタクの習性に踏み込み、気分がアガるモノと暮らしのバランスを提案。
果たしてその集め方はモノを大切にしていると言える？ 自身はもちろん、オタクな家族のモノに悩まされている人は必見です。
■衣装を300着自作しても部屋が散らからないコスプレオタク
加藤さんの断捨離術
コスプレで悲しいこともあったけど、イジメもネガティブな気持ちも断捨離しました
■＜迷えるオタクを救済!＞やましたひでこのアドバイス
お、加藤さえさん、なんという断捨離チックな生活と人生。
諦めなくてはならないことは、諦める。
諦めてはならないことは、諦めない。
この見極めと見切りが自分自身に対して潔いまでにできている。
だとしたら、次女ちゃんの散らかし問題は、どちらの範疇でしょうか。
彼女は、今、散らかしているのではなく、インプットをしている。
彼女は、今、散らかしているのではなく、分解して理解しようとしている、という時期なのかもしれません。
今は、諦めて、見守りましょうか？
ならば、夫さんは？
もう十分な大人ですからね、生育環境を持ち出すのは言い訳に過ぎないですね。
仁義ない「片づけバトル」を諦めずに愉しんでもいいのかもしれませんね。
そう、極意はバトルさえも愉しむ！
なぜなら、さえさん、あなたの夫さんは、あなたを最初に理解して受け入れてくれたすばらしい男性なのだから。
【著者プロフィール】
■やましたひでこ：クラター・コンサルタント。東京都出身、石川県在住。大学在学中に入門したヨガ道場で、心の執着を手放す行法哲学「断行・捨行・離行」に出逢う。その後、この行法を日常に落とし込み、片づけ術「断捨離」として応用提唱。2001年より、「断捨離セミナー」を全国各地で展開。
■カレー沢 薫：漫画家、コラムニスト。漫画「ひとりでしにたい」で、第24回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。東京都写真美術館の広報誌別冊「ニァイズ」とコラボ中。
原案・監修＝やましたひでこ、漫画＝カレー沢 薫／『オタクの断捨離 捨てられないオタクを救済！』