■静止画オフショットも公開中

ディズニープラス公式Instagramにて、Snow Man深澤辰哉と佐久間大介のトーク動画が公開された。

Snow Manはディズニープラスで独占配信中の『旅するSnow Man／完全版－Traveling with Snow Man－』に出演。

同番組はメンバーが沖縄をスタート地点に日本を北上し続け、北の大地・北海道まで旅する企画。その地ならではの絶景・グルメ・人々と出会いながら、日本列島を縦断する。

今回公開されたのは、9月7日から配信されている深澤と佐久間が高知を巡る旅の予告動画。

深澤はアニマル柄のトップスを着て、佐久間は涼やかな青の柄シャツを着て夏らしい格好で登場。青々とした緑をバックに、ふたりでテンション高めに番組の内容を語っている。

ファンからは「ふかさくの空気感すき」「かわいいふたり」「高知行ってみたくなった」などの声が集まっている。