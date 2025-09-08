久石譲が初のハリウッド挑戦！マーゴット・ロビー主演『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』12月公開へ
マーゴット・ロビー＆コリン・ファレルがW主演を務める映画『A Big Bold Beautiful Journey(原題)』が、邦題を『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』として2025年12月19日(金)より全国の映画館で公開される。
【写真】友人の結婚式で偶然出会ったデヴィッド(コリン・ファレル)とサラ(マーゴット・ロビー)
■不思議な“ドア”が誘う、人生の後悔を塗り替える時空旅行
友人の結婚式で偶然出会ったデヴィッドとサラ。ふたりが乗り合わせたレンタカーのカーナビが示した先には、奇妙な“ドア”が待っていた。
今回解禁された特報映像では、大草原にぽつんと佇む“赤いドア”、植物園のような場所に現れる“青いドア”といった、本作の核となる“時空旅行へと誘うドア”が印象的に映し出される。
これらの“ドア”は、淡い初恋を経験した高校時代や間に合わなかった母親の最期の瞬間など、デヴィッドとサラの過去へと繋がっていた。ふたりは人生のターニングポイントとなった出来事をもう一度やり直すことで、自分自身、そして大切な人たちと向き合っていく。
■ 社会現象『バービー』以来2年ぶり！マーゴット・ロビーがコリン・ファレルと紡ぐ感動作
主演は『スーサイド・スクワッド』や『ウルフ・オブ・ウォールストリート』など数々の話題作に出演し、『スキャンダル』等でアカデミー賞にもノミネートされたハリウッドの⼤⼈気⼥優、マーゴット・ロビー。全世界で2000億円を超える興行収入を叩き出し、社会現象となった『バービー』以来、約2年ぶりの映画出演作となる。
相手役を務めるのは、『イニシェリン島の精霊』でヴェネチア国際映画祭最優秀男優賞に輝いたコリン・ファレル。『THE BATMAN-ザ・バットマン-』のペンギン役や『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』など、超大作でも圧倒的な存在感を放つ実力派が、人生の後悔と向き合う繊細な男性を演じきる。
■監督の“ジブリ愛”が生んだ、久石譲との運命的コラボレーション
メガホンをとるのは、気鋭の映画スタジオ・A24製作『アフター・ヤン』で映画ファンを唸らせた韓国系アメリカ人監督コゴナダ。実は彼、スタジオジブリの熱烈なファンで、本作も宮崎駿監督作品から多大なインスピレーションを受けたという。その思いの強さから、ジブリ音楽の巨匠・久石譲さんへ直々にオファー。久石さんがハリウッド映画のサウンドトラックを担当するのはキャリア初となり、日本とも縁深い作品となっている。
誰にでもある「あの時、違う選択をしていれば……」という想い。初恋の告白、大切な人との別れ、人生を変えた決断の瞬間。本作は、そんな心の奥にしまい込んだ“もしも”と優しく向き合わせてくれる。2025年のホリデーシーズンを彩る特別な一作は、ぜひ大切な人と観てほしい。
『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅⾏』
原題：A Big Bold Beautiful Journey
⽇本公開表記：2025年12⽉19⽇(⾦)全国の映画館で公開
監督：コゴナダ(『アフター・ヤン』『コロンバス』)
脚本：セス・リース(『ザ・メニュー』)
⾳楽：久⽯譲(『君たちはどう⽣きるか』『おくりびと』『千と千尋の神隠し』)
出演：コリン・ファレル(『イニシェリン島の精霊』 『THE BATMAN-ザ・バットマン-』)
マーゴット・ロビー(『バービー』『スーサイド・スクワッド』シリーズ)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】友人の結婚式で偶然出会ったデヴィッド(コリン・ファレル)とサラ(マーゴット・ロビー)
友人の結婚式で偶然出会ったデヴィッドとサラ。ふたりが乗り合わせたレンタカーのカーナビが示した先には、奇妙な“ドア”が待っていた。
今回解禁された特報映像では、大草原にぽつんと佇む“赤いドア”、植物園のような場所に現れる“青いドア”といった、本作の核となる“時空旅行へと誘うドア”が印象的に映し出される。
これらの“ドア”は、淡い初恋を経験した高校時代や間に合わなかった母親の最期の瞬間など、デヴィッドとサラの過去へと繋がっていた。ふたりは人生のターニングポイントとなった出来事をもう一度やり直すことで、自分自身、そして大切な人たちと向き合っていく。
■ 社会現象『バービー』以来2年ぶり！マーゴット・ロビーがコリン・ファレルと紡ぐ感動作
主演は『スーサイド・スクワッド』や『ウルフ・オブ・ウォールストリート』など数々の話題作に出演し、『スキャンダル』等でアカデミー賞にもノミネートされたハリウッドの⼤⼈気⼥優、マーゴット・ロビー。全世界で2000億円を超える興行収入を叩き出し、社会現象となった『バービー』以来、約2年ぶりの映画出演作となる。
相手役を務めるのは、『イニシェリン島の精霊』でヴェネチア国際映画祭最優秀男優賞に輝いたコリン・ファレル。『THE BATMAN-ザ・バットマン-』のペンギン役や『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』など、超大作でも圧倒的な存在感を放つ実力派が、人生の後悔と向き合う繊細な男性を演じきる。
■監督の“ジブリ愛”が生んだ、久石譲との運命的コラボレーション
メガホンをとるのは、気鋭の映画スタジオ・A24製作『アフター・ヤン』で映画ファンを唸らせた韓国系アメリカ人監督コゴナダ。実は彼、スタジオジブリの熱烈なファンで、本作も宮崎駿監督作品から多大なインスピレーションを受けたという。その思いの強さから、ジブリ音楽の巨匠・久石譲さんへ直々にオファー。久石さんがハリウッド映画のサウンドトラックを担当するのはキャリア初となり、日本とも縁深い作品となっている。
誰にでもある「あの時、違う選択をしていれば……」という想い。初恋の告白、大切な人との別れ、人生を変えた決断の瞬間。本作は、そんな心の奥にしまい込んだ“もしも”と優しく向き合わせてくれる。2025年のホリデーシーズンを彩る特別な一作は、ぜひ大切な人と観てほしい。
『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅⾏』
原題：A Big Bold Beautiful Journey
⽇本公開表記：2025年12⽉19⽇(⾦)全国の映画館で公開
監督：コゴナダ(『アフター・ヤン』『コロンバス』)
脚本：セス・リース(『ザ・メニュー』)
⾳楽：久⽯譲(『君たちはどう⽣きるか』『おくりびと』『千と千尋の神隠し』)
出演：コリン・ファレル(『イニシェリン島の精霊』 『THE BATMAN-ザ・バットマン-』)
マーゴット・ロビー(『バービー』『スーサイド・スクワッド』シリーズ)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。