中島健人 2ndシングル「IDOLIC」リリース決定！初回限定盤Aには7月のLINE CUBE SHIBUYA公演の映像も収録

中島健人が2ndシングル「IDOLIC」を10月29日にリリースする。

■「IDOLIC」は、“IDOL”＋”HOLIC”を掛け合わせた造語

表題曲のタイトルである「IDOLIC」は、“IDOL”＋”HOLIC”を掛け合わせた造語。これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、そして“アイドル”以上の存在へ進化していくという決意表明と、ファンタジーの世界を超えて毒々しいまでの中島健人の魅力に囚われてほしいという想いが詰まったキラーチューンに仕上がっている。

9月29日0時から「IDOLIC」が先行配信されることも決定。Apple MusicとSpotifyでは事前登録がスタートしている。

さらに新ビジュアル＆アートワークがオフィシャルサイトで公開。ジャケット写真は3形態とも別世界をイメージしており、アートディレクターYUKARIによる3DCGが印象的な、「IDOLIC」の歌詞から連想した世界が描かれている。

2nd シングル「IDOLIC」は初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態でリリース。初回限定盤Aの映像ディスクには4月から開催された中島健人全国ツアー『KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias”巡』から7月17日に行われた東京・LINE CUBE SHIBUYA公演の模様が収録される。その他、楽曲や特典など収録内容は後日アナウンスされる。

なお、2ndシングル購入者には、先着で「IDOLIC」オリジナルフォトカードがプレゼントされる。

2025.09.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IDOLIC」

2025.10.29 ON SALE

SINHGLE「IDOLIC」

中島健人 OFFICIAL SITE

https://www.nakajimakento.com/

