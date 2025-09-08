■『Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！』舞台裏ショットが公開

【写真】郷ひろみと倖田來未の『Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！』舞台裏ショット

倖田來未が郷ひろみとのツーショットを公開した。

現在『Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！』ツアー中の郷。9月7日にNHKホールで行われたライブに倖田が参戦したことを明かし、舞台裏で撮影されたオフショットも公開している。郷は青の華やかなスーツ姿、倖田はデニムにキャミソールの私服ルックで撮影されている。

投稿には

「な、な、な、70歳？！助けて

時が止まっておりました。」

「ひろみさんも踊りまくりですがお客様も本当に踊りまくりで、

わたしも掛け声andたくさん踊りまして。

とある撮影で今腹筋が筋肉痛なのですが、二の腕も筋肉痛確定です！笑」

「歌がほんっっとに

気持ち良すぎる歌声で。

演出もそうですが、

今までのアーティスト生活を堪能できる、

今のひろみさんも昔のひろみさんも、本当に感じれるライブでした！

あーーん

何やってもかっこよでした」

と、倖田が郷を絶賛する言葉もたくさん綴られている。