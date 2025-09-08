ステージ衣装の郷ひろみと私服姿の倖田來未ツーショット公開「ひろみさんも踊りまくりですがお客様も本当に踊りまくりで、 わたしも掛け声andたくさん踊りまして。」
■『Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！』舞台裏ショットが公開
【写真】郷ひろみと倖田來未の『Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！』舞台裏ショット
倖田來未が郷ひろみとのツーショットを公開した。
現在『Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！』ツアー中の郷。9月7日にNHKホールで行われたライブに倖田が参戦したことを明かし、舞台裏で撮影されたオフショットも公開している。郷は青の華やかなスーツ姿、倖田はデニムにキャミソールの私服ルックで撮影されている。
投稿には
「な、な、な、70歳？！助けて
時が止まっておりました。」
「ひろみさんも踊りまくりですがお客様も本当に踊りまくりで、
わたしも掛け声andたくさん踊りまして。
とある撮影で今腹筋が筋肉痛なのですが、二の腕も筋肉痛確定です！笑」
「歌がほんっっとに
気持ち良すぎる歌声で。
演出もそうですが、
今までのアーティスト生活を堪能できる、
今のひろみさんも昔のひろみさんも、本当に感じれるライブでした！
あーーん
何やってもかっこよでした」
と、倖田が郷を絶賛する言葉もたくさん綴られている。