ºå¿À¡¦ÖºÂ¼ÁïµåÃÄËÜÉôÄ¹¤¬²«¶â»þÂå¤Ë¸þ¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£DHÀ©¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎÏÊä¶¯
¡¡2023Ç¯¡¢25Ç¯¤È3Ç¯´Ö¤Ç2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¡¦ÖºÂ¼ÁïµåÃÄËÜÉôÄ¹¡Ê58¡Ë¤¬¹çÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢2027Ç¯¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëDHÀ©¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎÏÊä¶¯¤¬¡¢ºå¿À²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¶¯Ä´¡£º£¸å¡¢µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¥Æ¡¼¥Þ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ï°Ü¹Ô´ü´Ö¤Ç¡¢27Ç¯¤«¤éDHÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£DH¤ò¤É¤ÎÂÇ½ç¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ò»È¤¤¡¢¤¤¤«¤ËÆÀÅÀ¤¹¤ë¤«¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤È¤·¤Æ¤âÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤³¤½¡¢¶¯¤¤ºå¿À¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÖºÂ¼ËÜÉôÄ¹¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ£Àî´ÆÆÄ¤È¤âº£¸å¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÈÍèÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏDHÀ©¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ØÌ¾¤¬É¬¿Ü¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¼é¤ì¤Ê¤¤¤È½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥É¥é¥Õ¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÁí¹çÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢DHÀ©Æ³Æþ¤Ç¾ðÀª¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¡ÖÂÇ¤Ä¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤âµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÂÇÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤äFAÊä¶¯¤â´Þ¤á¡ÖÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¡×¤ËµåÃÄ¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤ÎÀ®²Ì¤À¤È¡¢µå³¦¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»³¡¢¶áËÜ¡¢º´Æ£µ±¡¢¿¹²¼¤È¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿Áª¼ê¤¬¼çÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢³°¹ñ¿ÍÌî¼ê¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆÈÁö¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âº´Æ£µ±¡¢°ËÆ£¾¡¢±É»Þ¡¢Â¼¾å¡¢ÃæÌî¡¢¹â»û¡¢ÀÐ°æ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¿À¥É¥é¥Õ¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤â¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿ÖºÂ¼ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤À¤±1·³Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1°Ì¤Çº´Æ£µ±¤Î¸ò¾Ä¸¢¤¬¤È¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î»ØÌ¾¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¡¢½ç°ÌÉÕ¤±¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÍË¾Áª¼ê¤Î»ØÌ¾¤È¤½¤Î¸å¤Î°éÀ®¤¬Ï¢Æ°¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÀ®¸ù¤ÎÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥Õ¥¡¥ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µåÃÄ¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¤È¤â¤Ë¼¡¤Î°ì¼ê¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
¡ÊÎëÌÚ¡¡¸÷¡Ë