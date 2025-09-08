「外国人増加数全国トップ」の北海道ニセコ地域の町に大規模な住宅建設計画　住民からは賛否の声…提出された反対署名は4000人超分

外国人に人気の北海道のニセコエリアで、大規模な住宅建設計画が進められているそうです。

“世界的リゾート”ニセコエリアに位置する倶知安町。

外国人増加数トップの町で、住民たちの間で波紋が広がっています。

問題の現場を町の議員が案内してくれました。

北海道・倶知安町 佐藤英俊町議：

こちら一帯がその予定地。この辺も全部集合住宅。近隣の方々は1200人の宿舎ができることで、どれだけの不安を感じるか。

羊蹄山を望むサッカーコート4倍ほどの農地で今、計画されているのが集合住宅の建設。

約30棟に倶知安町の人口の1割近い最大1200人程度が住むことが見込まれています。

近年、スキーリゾートで働く外国人が急増しているニセコエリア。

バーで働くフランス人：

ニセコに来て2年ほど。シェアハウスに4人で住んでいます。3万円、月。

ニセコ町から車で10分ほどの倶知安町にも多くの外国人の姿が。

その影響は物価にも表れていました。

8000円超えのハンバーガーや3万円の舟盛りなど、物価はいわゆる“インバウンド価格”に。

総務省の調査によると、倶知安町は外国人の住民が増えた町や村のランキングで1位となり、2024年より833人増加。

2025年の1月の人数は2年前の同じ月より2000人近く増えました。

今回の開発計画は、こうした季節労働者向けの住宅で、レストランやバーなども入る計画だといいます。

開発する事業者は「“外国人労働者向け”ではなく、ただの共同住宅として建設します。多くの外国人が働きに来るため、結果的に外国人が多くなるだけです」としています。

こうした説明に倶知安町の佐藤町議は「外国人のためではないって、はっきり言ってものすごい詭弁（きべん）だと思う。住民の隣地がない郊外に建設して、送迎バスでの体制を事業者が考えてほしい」と話します。

近くの住民からは「夜なんて安心して寝られない。ちょっと心配ですね」「せいぜい半年だからね。冬の間だけ、雪が解けたら帰っちゃう」など、住む期間が冬期のみという点に不安の声も。

建設に反対の倶知安町民は「町中でゴミの問題とか、夜中に騒ぐとか、そういうことで住民といざこざもある」と話します。

建設に向けて事業者は農地の転用を申請中で、北海道が許可を出すかどうか検討しています。

これを受け町民らは、オンラインで集めた4315人分の反対の署名を2日に北海道に提出しました。

署名を提出した倶知安町民は「町の広報にも、今月こんな事件がありましたっていうのが載る。みんな漠然と治安が悪くなってきているのを感じている」と話します。

一方で、「海外から客が来てもらって、町が発展している部分もあるので、時代とともに共存していければいい」「全然家がなくて、借りるだけでも8万円で、集合住宅ができたら住める場所が増えていいと思う」など、建設を受け入れる町民も。

北海道は農地転用を許可するかどうか、10月中旬にも判断する方針です。