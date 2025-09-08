“新作”待ってたァァァッ！【ROPÉ PICNIC】大人の高見え♡「バッグ ＆ シューズ」

秋アイテムが続々登場する今、大人のコーデにすっと馴染む【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の新作にも注目！ 今回は、上品なルックスで高見えも狙えるROPÉ PICNICのバッグ & シューズをピックアップしました。デイリーにもお出かけにも映えるラインナップで、秋のオシャレを一段階格上げしてくれそう。ぜひチェックして、ワードローブにプラスしてみて。

クラシカルなムードでコーデを格上げ

【ROPÉ PICNIC】「キルティングベロアミニショルダーバッグ」\4,499（税込）

ふんわりとしたキルティングとベロアの艶めきが、秋のムードへ誘うバッグ。高さ18cm × 最大幅21cm × マチ8.5cmのコロンとしたサイズ感が、大人の可愛らしさと品の良さを引き立ててくれそうです。カラーはブラックとベージュの2色展開で、取り外し可能なショルダーベルト付き。クラシカルな雰囲気でカジュアルスタイルにもフェミニンコーデにも上品に馴染み、きれいめアウターとも好相性の予感。秋の主役バッグとして活躍しそうです。

デイリーに持てるシンプルボストン

【ROPÉ PICNIC】「旅するボストンバッグ ソフトシンセティックレザーボストンバッグ」\4,994

（税込）

「リアルレザー見えする」（公式サイトより）ボストンバッグは、デイリーユースにぴったりのアイテム。高さ18.5cm × 下部の幅24.5cm × マチ12cmというサイズ感で、「日傘や水筒が入る」（公式サイトより）収納力も魅力です。カラーはブラック、キャメル、ベージュの3色展開。こちらも取り外し可能なショルダー付きだから、気分に合わせて持ち方を楽しめます。ハンサムなパンツスタイルには女性らしい抜け感を、デニムやスウェットのカジュアルスタイルには大人の上品さをプラスしてくれそう。

上品に履けるパンプス見えバブーシュ

【ROPÉ PICNIC】「Vカットソフトバブーシュ」\5,489（税込）

オンオフ問わず使えるシューズを探しているなら、こちらのバブーシュがおすすめ。パンプスのようなきちんと感と、バブーシュならではの柔らかな履き心地が魅力の一足です。Vカットラインが足元のすっきり見えを促し、高さ3.5cmの程よいヒールが大人の落ち着いた雰囲気をプラス。カラーは上品なブラックとベージュの2色展開で、デイリーに取り入れやすそうなのも嬉しいポイントです。オフィスの日はきれいめアイテムでまとめて知的に、休日はイージーパンツやデニムと合わせてナチュラルに履きこなすのもおすすめ。

大人に似合うシックなTストラップ

【ROPÉ PICNIC】「Tストラップフラットパンプス」\5,995（税込）

杢調ツイル素材のパンプスはクラシカルな雰囲気で、きれいめにもカジュアルにも馴染みそうな一足。甲を広めに見せるストラップのバランスが、大人らしい上品さを引き立てます。使い勝手のいいブラックと、トレンド感のあるダークブラウンの2色展開。シャツやカーディガンを合わせたコーデには、クラシカルなアクセントとして活躍しそう。公式サイトでは「デニム合わせのカジュアルスタイル」もおすすめされていて、上品な抜け感を添えた大人カジュアルに仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S