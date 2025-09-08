Image: Apple｜写真はApple Watch Ultra 2 ブラックチタニウム

ブラックモデルのApple Vision Proはかなり気になる...。

WWDC2025以来となるApple（アップル）イベントでは、新型モデルのiPhoneやApple Watch、AirPods Proの発表が予想されています。

ウワサのApple Vision Pro（第2世代モデル）と新型HomePod miniも同時発表される可能性はゼロではなさそうですが、どうやらそれぞれのデバイスには新色が追加されるようです。

今回のAppleイベントで発表？それとも今秋以降にお披露目か

Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、AppleはApple Vision Proの新しい本体カラーとして、スペースブラックを検討しているとのこと。現行モデルのApple Vision Proはシルバー×ホワイトの1種類のみとなるため、カラーオプションが追加される可能性は十分あり得るかと。去年のApple Watch Ultra 2のようにブラックモデルを追加しましたパターンになるのかもしれませんが、Apple Vision Pro（第2世代モデル）は、M4またはM5チップを搭載し、着け心地を改善した新しいヘッドストラップが採用される予想も出ています。

また、今年で発売から5年が経過するHomePod miniは、レッドを含む新色がテストされているとのことです。現行モデルはブルー、イエロー、ミッドナイト、ホワイト、オレンジが存在しますが、これらの色が刷新されるのかは謎です。HomePod mini（第2世代モデル）については、S9以降の最新チップを搭載するほか、音質の改善、新しいUWB（ウルトラワイドバンド）チップの搭載などが予想されています。

これらの新製品が10日のAppleイベントで発表されるのか、それとも10月以降にプレスリリースまたは別のイベントで発表されるのかは不明ですが、特にHomePod miniの購入を検討している方はあと少し様子見をしてもいいかもしれませんね。

Source: MacRumors, Apple