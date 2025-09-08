「大きくなったね」という言葉とともに紹介されたのは、ヒマラヤンの男の子「福」くんの、幼い頃と現在のビフォーアフターです。あまりにもかわいいビフォーアフターは多くのユーザーの心を奪い、記事執筆時点で68.9万回表示を突破。「ちいちゃくてかわいい子がおおきくてかわいい子になったんだねえ」「なんちゅうかわいさ」といったコメントが寄せられています。

【写真：ヒマラヤンの子猫→成長と共に顔の模様が変化していって…】

かわいすぎるビフォーアフター

Xアカウント「福」に紹介されたのは、ヒマラヤンの男の子「福」くんの、お迎え当初と現在の姿の比較。現在の姿はお迎え当初と比べて、顔の中央に小さく浮かんでいた黒い模様が広がり、ヒマラヤンらしい特徴がはっきりしてきたといいます。

昔と比べると大人っぽくなりましたが、現在もまだ幼さが感じられる顔立ちの福くん。昔も今も変わらないかわいさに、多くの人の心が惹きつけられたようです。

お迎え初日と今

福くんはお迎え初日、緊張のあまり、ベッドの下の隅にちんまりと身を寄せていたそうです。それが今では「バナナ」のような形で、仰向けになって安心しきって眠るようになったのだそう。

飼い主さんの愛情をたくさん受けて、心からリラックスできるようになったことがうかがえます。

福くんの"定位置"

また福くんは、小さなボックスやバスケット、畳んだピンチハンガーの内側など、囲まれた狭い場所を見つけては入り込むのが大好きなのだとか。

飼い主さんが洗濯を畳んだり干したりと家事をしているそばで、そのような場所を見つけては「定位置」にしているのだそうです。

今回の投稿には「ちいちゃくてかわいい子がおおきくてかわいい子になったんだねえ」「大きくなって耳毛も長くて可愛い」「なんちゅうかわいさ」「こんがりと出来上がりましたね」との声が寄せられ、成長を喜ぶ人々の言葉であふれていました。Xアカウント「福」では、お迎え初日から現在までの福くんの姿がたくさんアップされています。

