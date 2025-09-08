夜も更けて、なんだか寂しくなってしまった猫ちゃん。そこで猫ちゃんは、大好きなお父さんのお部屋へ向かうことに。お父さんのお布団に潜り込んだ猫ちゃんの可愛すぎる甘え方には、「こんな風にされたら起きれなくなる」「いい表情してますね」とコメントが寄せられ、16万再生を突破しています。

【動画：夜中に寂しくなった猫→大好きなお父さんのところへ向かうと…】

夜中に寂しくなってしまったシマちゃん

猫ちゃんはひとり行動が得意だといいますが、家族たちが寝静まってしまうと、やはり猫ちゃんも寂しくなってしまうことがあるようです。その様子が投稿されたのは、Instagramアカウントの『TAEKO』。

ある日の夜中、茶トラ猫のシマちゃんは急に寂しくなってしまったようで、大好きなお父さんのところへ向かったそう。そして、眠っているお父さんのそばにやってくると…シマちゃんはお父さんのお布団の中に潜り込んだのだそう！

まるで人間の子供みたいな甘え方にキュンとしてしまいます。

お父さんの腕枕でウトウト…

寂しくなってお父さんのところへやってきたシマちゃん。布団に潜り込んだシマちゃんは、お父さんの腕を枕代わりにして気持ち良さそうに寝転んだそう。きっと、お父さんの腕の中にいると安心できるのでしょう。

お父さんの呼びかけにお返事をしたり、頭を撫でられて目を細めたりと、お父さんと一緒にお布団でくつろぐシマちゃん。そんな嬉しそうなシマちゃんの姿を見ていたら、なんだかこちらまで幸せな気分になってきます。

お父さんの隣から離れたくない姿にキュン♡

この日は6月の暖かい日でしたが、シマちゃんはお父さんから離れる様子はなかったとのこと。

猫ちゃんは暑いと近寄ってきてくれないこともありますが、シマちゃんは暑さを避けるよりも、お父さんと一緒にいるほうがいいご様子。お父さんがお布団を捲っても、そばを離れる素振りはなかったといいます。

前足をお父さんの腕に乗せたり、お顔を撫でられて嬉しそうな表情をしたりと、ずっと幸せそうなシマちゃん。その姿を見ていたら、シマちゃんはひとりでいるよりも、お父さんのそばにいる時のほうがリラックスできるのだと伝わってきます。

夜中に寂しくなってしまい、お父さんのお布団に潜り込むシマちゃんの光景には、たくさんのコメントが寄せられることに。お布団の中でお父さんに甘えるシマちゃんの様子には、「シマちゃん、ほんと可愛い♡」「パパの腕枕が大好きなんですね」「布団の中あったかいから起きたくないね」といった感想が寄せられることとなりました。

Instagramアカウント『TAEKO』では、そんな甘えん坊な茶トラ猫のシマちゃんと家族たちの、穏やかで癒やしあふれる日々の様子が投稿されていますよ。

