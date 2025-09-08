なんっっって可愛いのーーーッ♡【3COINS】バッグにつけて自慢したい！「キーホルダー」

ちょっとした小物をプラスして、日常のアイテムをワンランク可愛くしたい。そんな願いを叶えてくれそうなのが【3COINS（スリーコインズ）】のキーホルダーかも。ふわふわ素材やカラフルな色合い、愛嬌たっぷりのデザインが、バッグや鍵に遊び心を添えてくれそうです。今回は注目の2種を紹介します！

ふわもこ感が魅力！「しっぽキーホルダー」

ころんとしたフォルムに、ふわっと軽やかなファー風素材がついた「しっぽキーホルダー」。主張しすぎないサイズ感ながら、いつものバッグやポーチに添えるだけで、一気におしゃれな印象に！ グレー・ブラウン・ブルー・ピンクの4色展開なので、色違いで揃えても楽しそうです。

ポップなデザインで気分アップ「ぬいぐるみキーホルダー」

レインボーカラーのくまが目を引く「ぬいぐるみキーホルダー」は、持っているだけで明るい気分になれそう。バッグに付けてちょっとした遊び心を加えたり、ファッションのアクセントとしても◎ 親子や友だちとお揃いで持てば、さらに可愛さ倍増かも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里