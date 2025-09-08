「チーム・ハンサム！」20周年公演、ビジュアル撮影に潜入 溝口琢矢・本島純政・山崎光・渡邊圭祐にインタビュー【モデルプレス独占取材Vo.5】
【モデルプレス＝2025/09/08】アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」（通称「ハンサムライブ」）の20周年公演「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」が12月27日・28日の2日間、パシフィコ横浜国立大ホールにて開催。モデルプレスでは出演者に独占取材を行い、20周年を迎えることへの思いやライブの見どころを聞いた。【モデルプレス独占企画：ビジュアル撮影レポートVo.5】
アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」、通称「ハンサムライブ」は2005年から歴史を重ね、歌・ダンス・ミュージカル・フィルムなど俳優ならではのエンターテインメントを追求し、これまで数々のスターを輩出してきた。20周年公演となる今回は、チーム・ハンサム！の聖地であるパシフィコ横浜国立大ホールにて開催される。
7月31日にはメインビジュアルと共に出演者が解禁。今回の出演者は、青柳塁斗、猪塚健太、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山崎光（※「崎」は正式には「たつさき」）、渡邊圭祐の総勢22人となる。
ビジュアル撮影は、メインビジュアルの他、グッズやSNSの撮影も実施。これまでハンサムを撮影したカメラマンやデザイナーが担当し、和気藹々とした雰囲気の中撮影が行われた。
ビジュアル撮影レポートVO.5では、溝口琢矢、本島純政、山崎光、渡邊圭祐の4人の撮影に密着した様子を公開。撮影スタッフの声がけに笑顔で答える溝口、メイキングカメラを向けられ笑顔の本島といった穏やかな姿から、真剣に写りを確認する山崎、圧倒的なスタイルでオーラを放つ渡邊など、クールな表情まで見ることができる。
なお、モデルプレスでは8月11日20時より、「ハンサムライブ」20周年特設サイトを公開している。
以下、4人への独占インタビュー。
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
「20周年」というワードを見聞きする度に、先輩方が築き上げてきたものが大きな歴史になっているのだと実感し、尊敬と感謝の気持ちが湧いてきます。僕は途中からの参加ではありますが、それでも約10年。思い出がたくさんありますので、感慨深いです。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
本音を言うと、今までの楽曲たちを全部やってほしいです(笑)。さすがにそれは難しいですが、僕はそのくらいの気持ちで臨みますので、ライブ当日は濃密な時間にご期待ください！
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
これまでの歴史も大切に、集まれる限りの「チーム・ハンサム」たちで最高のステージをお届けいたします！僕もそれをとても楽しみにしています！半年後に笑顔でお会いしましょう！！
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
20年という長い時間、たくさんの先輩方や仲間、そして何より応援してくださるファンの皆さんに愛され続けてきたハンサムライブに、こうして自分が関われることが本当に嬉しいです。これまでの先輩方が大切にしてきた歴史を大切にしながら、自分らしさをしっかり出して、この20周年を一緒に盛り上げたいと思っています！
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
今年は20周年ということで、過去のハンサムライブを知っている方も、初めてのハンサムライブという方も「最高だった！」と思っていただけるステージになると思っています。今回はハンサムライブの集大成ということで、僕自身、どんな空気感のライブになるのか、すごくワクワクしています。今までにないハンサムライブになると思うのでそこを楽しみにしていただきたいです！
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
半年って長いようで本当にあっという間だと思うので、準備期間を大切に、一回一回の練習を大切にして向き合っていきたいと思っています！20周年にふさわしいステージをお届けできるよう頑張ります！ハンサムファンの皆さんと一緒に最高の景色を作れたら嬉しいなって思います！
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
アミューズの先輩方がはじめたこの感謝祭の大きめな節目に携われてとてもうれしい反面、20周年の重みやプレッシャーは感じています。皆さんに思いが伝わるのか、築き上げてきたチームハンサムになれているかなど、考えることが度々あります。
ですが、自分が楽しまないと皆さんも楽しめないと思うので、最大限に今回のライブを楽しみたいと思います。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
僕はライブ自体、2回しか出たことがないので、まだ歌ったことない楽曲がたくさんあります。
新曲も初めてやる曲も20周年では更に新鮮な気持ちでみなさんに思いを伝えることができると思うので、とても楽しみですし、自分自身期待しています。
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
皆さんに感謝と笑顔を届けられるようにパフォーマンスを頑張りたいと思います。そして、ライブを通して、皆さんも僕らも楽しかったと思える最高の思い出を一緒に作りましょう！
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
私事からのスタートにはなりますが、何を隠そう二十年欠かさず続けてきたことが一つもありません。それだけでも敬意を払うべきイベントだなとしみじみ。ハンサムを支えてくださる皆様に感謝の気持ちです。いつもありがとうございます。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
いろんなサプライズが盛り込まれることに期待しています。こんなことまでしてくれるのって出る側も観る側もワクワクさせてくれるようなことがたくさんあると期待したいです。
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
例年通りそれぞれのスタイルで楽しんでください。一度幕を下ろすとかそんなことは抜きに私たちはもう一歩の努力を続けるつもりですので、皆様は限界まで楽しむ英気を養っておいてください。対戦よろしくお願いします。
・日程：2025年12月27日（土）・28 日（日）
・会場：パシフィコ横浜国立大ホール
・企画・製作・主催：アミューズ
・出演者:：青柳塁斗、猪塚健太 、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山崎光、渡邊圭祐（50音順）
※チケット販売開始は追って発表
■20th Anniversary ULTRA HANDSOME MUSEUM Prologue “ZERO”
【東京会場】
会場：hmv museum 渋谷6 （「HMV＆BOOKS SHIBUYA」 6F）
会期：9月27日（土）〜10月13日（祝・月）
営業時間：11：00〜20：30 ※入場は20：00まで
【大阪会場】
会場：hmv museum 心斎橋（「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」）
会期：10月18日（土）が〜11月3日（祝・月）
営業時間：11：00〜20：30 ※入場は20：00まで
■20th Anniversary ULTRA HANDSOME MUSEUM Prologue “ZERO” POP UP SHOP
【福岡会場 （POP UP SHOP）】
会場：「HMV＆BOOKS HAKATA」店内
会期：10月18日（土）〜11月3日（祝・月）
