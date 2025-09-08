森絵梨佳、彩り豊かな息子への弁当公開「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】モデルの森絵梨佳が9月8日、自身のInstagramのストーリーズを更新。息子との微笑ましいやりとりと手作り弁当を公開した。
【写真】森絵梨佳、彩り豊かな「本日の小学生弁当」披露
森は息子とのやりとりで「この服どう思う？」「（ゲーム画面みながら）おおーいいじゃん！！」「適当な奴め」というエピソードを紹介し、「本日の小学生弁当」として彩り豊かな手作り弁当を披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子」「微笑ましい」「息子さん賢い」「愛情弁当」「子育てお疲れさま」「美味しそう」などのコメントが寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）


