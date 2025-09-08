最上もが、健康的な春雨スープ手作り「野菜たっぷりで良い」「ヘルシー」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの最上もがが9月8日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作り春雨スープの調理過程を公開した。
【写真】最上もが、健康的な春雨スープ手作り
最上は「健康的な春雨スープつくる！って思ったら『野菜しかない』って言われた」とコメントし、フライパンで調理中の春雨と野菜がたっぷり入ったヘルシーなスープを披露した。
この投稿に、ファンからは「健康的で美味しそう」「参考になる」「野菜たっぷりで良い」「手作りすごい」「ヘルシー」「作ってみたい」などのコメントが寄せられている。
最上は2020年11月に妊娠を発表し、2021年5月1日に第1子となる女児を出産したことを報告。未婚のシングルマザーであることを明かしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
