韓国・釜山で開催された「第１３回釜山国際コメディフェスティバル（Ｂｕｓａｎ ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｍｅｄｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ＢＩＣＦ）」に、とにかく明るい安村（ＴＯＮＹ）、市川こいくち（ＧＡＳＳＹ）、ウエスＰ（ＷＥＳ Ｐ）からなるユニット「ＴＨＥ ＴＯＫＹＯ ＩＤＩＯＴＳ」（ザ・トーキョー・イディオッツ）が出場し、海外招待公演チームの中から選出される最優秀作品賞「Ｏｃｅａｎ ｏｆ Ｌａｕｇｈｔｅｒ Ａｗａｒｄ（笑いの海賞）」を受賞したことが８日、分かった。

今回の出演はユニットを結成して初めてのステージだった。「ＴＨＥ ＴＯＫＹＯ ＩＤＩＯＴＳ」にとって初の稼働地となった韓国公演では、韓国語をベースにネタを構成し、地域性に寄り添った内容でステージを披露。会場からも大きな反響があったといい、今後も各地の言語を取り入れたパフォーマンスを行い、世界中に笑いを届ける。

とにかく明るい安村は「今回、釜山国際コメディフェスティバルで、賞を受賞させていただきました！市川こいくち、ウエスＰと今までやってきたステージが評価されて嬉しいです！これからも色々な国で、３人と協力してくれている会社、スタッフさんと頑張っていきたいです！ありがとうございました！アンシンマセヨ、イプコイッソヨ」と喜びのコメントを寄せた。 安村は２３年に英国の人気公開オーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」でも活躍しており、今後も世界を舞台に活躍の幅を広げる。