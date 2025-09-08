フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（30）が8日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚”際立つミニスカートゴルフウェア姿を投稿した。

自身のインスタグラムで「ゴルフ練習に行ってきました」と題してつづり始めた。

ゴルフ動画や“美脚”際立つミニスカートゴルフウェア姿を投稿した上で「アドバイスお願いします！ボールが右にいってしまうと」と記した。

さらに「2回目のコース！！7番ウッドが、割と得意！好き！これから楽しくなりそうーー」と投稿を締めた。

ネットでは「キレイやね！」「楽しんでプレーすることが1番」「ちゃんと練習すればすぐに上達すると思います」「スタイル良き」「運動神経抜群」「めっちゃ素敵」「綺麗な美脚」などの声が上がった。

新谷は福岡出身で、スポーツ番組のリポーターや女優業などマルチに活躍しているタレント。23年に放送されたテレビ朝日「ロンドンハーツ」で芸人らが密かに注目している女子を公表する「こっそり推してます発表会」の中でお笑いコンビ・ミキの昴生とお笑いコンビ・モグライダーのともしげが密かに新谷を推していると明かしていた。