吉田羊が日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。幼稚園の先生をしていた亡き母について語った。

MCの井桁弘恵から「お母様にお仕事の相談はした？」と質問され、吉田は「しなかったですね」と答えた。「しなかったですけど、不思議と（母の）声を聞いて元気になろうと電話すると、何も聞かずに『つらかったらいつでも帰ってきんしゃい』って言ってくれたりとか」と励ましの言葉をくれたことを明かした。

吉田は「私がこの仕事に進んだときも、一切反対することなく『やると思ってたよ』って言われて」と明かした。

井桁は「上京して離れるときめちゃくちゃ寂しくなかったですか？」と質問。吉田は「その話をすると泣いてしまうのであんまりしたくないんですけど」と切り出した。

吉田は「上京する日に天神のバスセンターまで見送りに来てくれて、父と母と姉が3人で見送りに来てくれたんですけど。姉は涙を流して別れを惜しんでくれたんですけど、意外と母はけろっとしていたんですよ。意外とこんなもんかと思って。夜行バスで上京したんです。次の日の朝8時に新宿の西口に着いて、携帯電話もないですから電話ボックスに入って、『今着いたよ』って電話したら、（母が）『無事着いたんだ。よかったね』って。『今日からあんたが帰ってこんと思ったら母さんは涙が出たよ』って言ってくれて」と涙ながらに語った。

吉田は「そうかちゃんと別れを惜しんでくれていたんだなと。私の未練が残らないようにきっとしてくれたんだと思います」としみじみ語った。