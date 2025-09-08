河北裕介がおすすめ！「本当買った方がいい」お手軽シェイプアップツール

ヘアメイクアーティストの河北裕介さんが、自身のYouTubeチャンネルに『メイクのプロが銀座ロフトで合計約30点お買い上げ！【爆買い第二弾】』という動画を投稿。生活雑貨の専門店『ロフト』でお買い物する中で、おすすめの“フィットネスグッズ”を教えててくれました！

河北さんが、スリム＆エクササイズのグッズ売り場で、「もうこの辺は全部持ってますから」と話しつつ、「あ、こういうのいいよ！バンドは本当買った方がいいよ」と紹介したアイテムがこちら！

◼︎シェイプアップバンド

動画内でアイテムの正式名称までは言及していませんでしたが、パッケージなどからこちらが河北さんが手に取ったものに似ているようです。

アルインコ（ALINCO） / MIVIOS シェイプアップバンド MVS309 税込1,480円（公式サイトより）

腕・お尻・太もも・体幹・胸のトレーニングに！バンドの張力を利用することで、筋肉により負荷をかけながら効果的な運動が可能。

様々なシーンで全身に使用できる万能アイテムとなっており、収納の場所も取らないのでお手軽にトレーニングが始められそう♪

◼︎手軽に効果的なストレッチ

河北さんは、同行していたスタッフさんに「バンド買ってあげるよ」とコメント。

そして、「こうするだけでもいいし」「これだけでも気持ちいいし」と肩甲骨に効きそうな動きをしてみせたほか、「あと足引っ掛けて、グーッと引っ張るだけでも」と、バンドを使ったトレーニングを推奨していました！

手軽ながら効果的にストレッチが始められるこちらのアイテム、ぜひ試してみてはいかがでしょうか？

■動画もチェック

動画ではこのほかにも、食品や美容品を購入する場面も！ぜひチェックしてみてくださいね。