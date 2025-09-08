紗栄子「お気に入りです」湯船で使うフェイスパック！肌の変化を実感したアイテムを紹介

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【Qoo10メガ割】ブランドの中の人におすすめ聞いてみた！【6選】』の動画を投稿。スキンケアについて話してくれました！ブランドの提供動画ではあるものの、紗栄子さんなりの使用感なども紹介してくれました！

■フェイスパック

動画内に登場したのはこちら！

FULLY/ハトムギナイアシンアミドパック 2,499円（編集部調べ）

角質を除去して肌のトーンアップや保湿を叶えてくれる、塗り広げて洗い流すタイプのフェイスパック！

紗栄子さんはこちらについて「これ私お気に入りです」「使ってます」ともうすでに愛用品だと紹介！

その使用感についても「気持ちいいのよ」「これ塗って、湯船に浸かって洗い流すっていうのがちょうどいいんじゃないかな」ともコメント。

また使用後の質感について「ホワホワだもん」と肌の柔らかさに変化があると語っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のおすすめアイテムも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。