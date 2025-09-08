初めての経験に不安は付きもの。しかし、一緒にいてくれる人がいれば、少しは不安が和らぐということも多いでしょう。そんな初体験の瞬間を迎えた末っ子わんちゃんの光景が話題となっています。初めての海に震えていたわんちゃんに、「なんとかしてあげる」と声をかけてくれたお姉ちゃん犬。しかし、事態は一変して…？

そんな姉妹犬たちの光景には、「笑っちゃいけないけど必死さが可愛い♡」「人間みたいな反応ｗ」とコメントが寄せられることに。予想外の展開が85万再生を記録しています。

【動画：海を怖がって震える犬→姉犬が一緒に入ってくれて『もう大丈夫』と思ったら…予想外な『まさかの光景』】

初めての海水浴に震える李ちゃん

この日、Instagramアカウント『酸っぱい系柴犬3姉妹_杏・小梅・李』の末っ子柴犬・李ちゃんは、家族たちと海水浴にやってきたそう。李ちゃんはこの日が生まれて初めての海水浴だったようで、寄せては引いていく波を前にドキドキ。海に入ってみたものの、浜に上がってきたときにはぷるぷると震えていたといいます。

このままでは李ちゃんが海を苦手になってしまうのではないか…そう思った時、李ちゃんの隣に強力な助っ人がやってきたのでした。

李ちゃんを励ますお姉ちゃん犬・杏ちゃん

初めて海に入ったものの、震えが止まらなくなってしまった李ちゃん。そんな李ちゃんを見て隣にやってきたのは…長女の柴犬・杏ちゃん！杏ちゃんは震える李ちゃんを見て、「しょうがないなぁ、ワタシがなんとかしてあげる」と言ってくれたのだとか。さすがはお姉ちゃん、頼もしい限りです。

その申し出を聞いた李ちゃんと次女の小梅ちゃんは、少し安心したような表情になったそう。「任せて！」と満面の笑みを浮かべる杏ちゃんを見ていたら、本当に何とかしてくれるような気持ちになってきます。

しがみついてくる李ちゃんに、杏ちゃんは…

そうして、再び海の中へ入ることになった李ちゃん。さっきは初めての波に震えてしまいましたが、今回は頼りになる杏お姉ちゃんが一緒です。強力な助っ人も見つかり、今度こそ海水浴を楽しめる…かと思いきや、事態は思わぬ展開に。波が押し寄せ、李ちゃんが杏ちゃんにしがみついた瞬間…なんと、杏ちゃんは「ちょっと、乗らないで！」と怒り始めてしまったのだとか。

さっきは妹たちの前で頼もしい姿を見せてくれた杏ちゃんでしたが、どうやら本当は杏ちゃんも海が怖かったご様子。「ワタシも必死なんだから！」と本音がポロリとこぼれてしまったといいます。

そんな杏ちゃんの反応に、李ちゃんは「さっきと話が違う…」とシュンとしてしまったそう。お互いにいっぱいいっぱいな姿に、なんだか笑いが込み上げてきてしまいます。

そんな経験を通じて、李ちゃんは「相手の言葉を信じすぎるのは良くないんだな…」と、ひとつ大人の階段を上ることとなったのでした。

そんな李ちゃんと杏ちゃんのやりとりを見た人からは、「コントみたいｗ」「しがみつき方が人間（笑）」と、笑いが起こることに。まるで人間の姉妹喧嘩のような光景に、「可愛すぎますｗ」と笑顔になってしまう人が続出することとなったのでした。

Instagramアカウント『酸っぱい系柴犬3姉妹_杏・小梅・李』では、そんな柴犬3姉妹の賑やかで元気いっぱいな日常の光景が綴られています。

李ちゃん、杏ちゃん、小梅ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「酸っぱい系柴犬3姉妹_杏・小梅・李」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。