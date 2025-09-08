小学校の始業前に児童を預かる、愛知県初の取り組みが大府市で始まりました。

【写真を見る】愛知県で初 “小学生の早朝の居場所”提供 大府市の2校でモデル事業 始業前の1時間 見守り員と将棋やトランプなど楽しむ 「活用確認できれば他の小学校でも」

午前7時。大府市の石ヶ瀬小学校に通う元気いっぱいの小学3年生。朝早くから車で向かった先は…

学校の体育館です。大府市の共和西小学校と石ヶ瀬小学校の2校で、9月から始まったのは「小学生の早朝の居場所づくりモデル事業」。

（保護者）

「保育園から小学校に入る時が一番大変だった。（保育園では）7時から預けていたが、8時になって「1時間どうしよう」すっごく大変だった。子どもを預けると落ち着く時間ができてから学校に行くから、子どもにもいいし私も楽」





児童を見守るのは、シルバー人材センターの見守り員。始業前の朝8時まで将棋・オセロ・トランプなどをして過ごします。

（大府市シルバー人材センター 見守り員）

「親御さんのなにか助けになれば」

「安心してここに預けてくれたらうれしい」



（児童）

「オセロと将棋ができて楽しかった」

実施期間は、9月～3学期末までの平日。1月以降に新たに利用したい家庭に向けて、市は11月中に募集を始めるということです。



（大府市 岡村秀人市長）

「登録している約50人の児童がしっかり活用している状況であれば、さらに他の小学校でも展開していきたい」



今後、どのような広がりを見せるのか注目です。