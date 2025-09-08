山形県米沢市の普門院の本尊である木造大日如来坐像の全ての修復が完了し、本来の姿に戻りました。

【写真を見る】修復完了し「木造大日如来坐像」が完全復活！ 米沢市から西川町への "里帰り" も 地域を結ぶ新たな縁 ！（山形）

この歴史的な仏像の復活で、ゆかりのある西川町と米沢市が新たな縁を紡ぎはじめています。

国指定史跡、普門院の本尊、木造大日如来坐像は、およそ３００年から４００年前に作られたとされ、傷などが目立っていたため去年４月から上山市の工房で修復作業が行われていました。

今年５月に本尊の修復は完了し一足先に普門院に戻っていましたが、傷みの激しかった台座と光背の修復が終わり、先月ようやく本来の姿になりました。

東北古典彫刻修復研究所 渡邉真吾 副所長「倒壊の危険性があるような損傷については全て処置ができた。今後１００年、２００年と安置に全く不安がないような状況までにすることができた」

■西川町へ里帰り

この大日如来坐像、江戸時代後期に西川町の湯殿山本道寺、現在の口之宮湯殿山神社から贈られたと伝わっています。

そこで、先週木曜日に修復が完了した「大日如来」の里帰りの意味を込めて、普門院の住職と檀家の代表らが口之宮湯殿山神社を訪れました。

この日、普門院の髙橋隆文住職から口之宮湯殿山神社の宮司に、小さな仏像と普門院で新たに発見された弘法大師の姿などが彫られた木版画が贈られました。

大日如来坐像の修復作業中、エックス線で調べた際、胴体の中に阿弥陀如来立像が

入っているのがわかり、この小さな仏像は、それを複製したものです。

■より一層交流を！

現在、口之宮湯殿山神社では神社の遺跡や遺産を未来へ残していこうというプロジェクトが行われていて、米沢市と西川町は「大日如来坐像」の復活を機に今後、より一層交流を深めていきたいとしています。

本道寺地区大黒森プロジェクト 共同代表 布施範行さん「昔から米沢とここ（西川町）は非常に関わりが多かったんです。今からまたご縁を結ぶことは非常に嬉しい」

修復が完了した米沢市の普門院の本尊、木造大日如来坐像は予約することで誰でも拝観できるということです。