８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、前日７日に様々なニュースが飛び込んできたことを伝えた。

司会の石井亮次アナウンサーが、「ちょっとですね、大変ニュースが多かった、昨日日曜日だった」と語り、フリップを示した。それには「政治、野球、天体ショー きのうは“情報量の多い１日”」のタイトルで、午後６時から石破首相が辞任表明、阪神がマジック１で広島と対戦、３年ぶりの皆既日食など７日夕方からの話題が記されていた。

石井アナはアシスタントＭＣの皆藤愛子アナに、前日７日をどう過ごしたか質問。すると「昨日はちゃんと活動していまして。家から出ました。日曜日はわりと家から出ないことが多いんですけど、完成披露試写会の司会のお仕事があったんで」と“報告”。石井アナが「（皆藤アナの）日曜日はこの間、聞いたら、万歩計計ったら『５８歩でした』だったっけ」と“暴露”。皆藤アナも「（その）くらいでしたね」と認めた。

コメンテーターで出演のタレント・ユージも、「この前聞いたときは１７時間くらいスマホ見てたって」とエピソードを披露。皆藤アナが競馬番組に出演しているため、「競馬予想」と理由を明かした。これに石井アナが「プライベートが、いろいろと赤裸々になっております」と締めくくった。