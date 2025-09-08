「ロッテ−オリックス」（８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテは河村説人投手（２６）が先発。５回６安打１失点で勝利投手の権利を手に降板した。このままリードを保てば、２０２２年５月１１日の楽天戦（楽天生命パーク）以来１２１６日ぶりの勝利投手となる。

初回、無死から連打を浴び、１死一、三塁から頓宮に先制打を浴びた。二回以降は１９２センチの長身から投げ下ろす直球とスライダー、カットボール、フォークを武器にオリックス打線を封じた。中堅・高部らバックも好守で支えた。

「決して良くはなかったですけど、野手の助けもありながら粘り強く投げれました。初回は苦しかったですが。高部にいっぱい守ってもらいました」

河村は星槎道都大から２０２０年ドラフト４位で入団。１年目の２１年に６勝、２２年は２勝を挙げたが、９月に右ヒジ手術を受けた。２３年は登板がなくオフに育成契約。２４年７月に支配下契約した。今季は８月１４日の日本ハム戦（エスコン）で、先発として３年ぶりに１軍で登板。四回途中５失点で敗戦投手となっていた。