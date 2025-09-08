東京女子プロレスは８日、所属する猫はるなが退団し、プロレスを引退すると発表した。一昨年の長期欠場の要因となった膝を、５月に痛め再手術を受け欠場中だった。

「猫はるな卒業に関するお知らせ」と題された発表は次の通り。

◆ ◆ ◆

いつも東京女子プロレスを応援していただき、ありがとうございます。

このたび、猫はるなが東京女子プロレスを卒業し、プロレスを引退することとなりましたのでお知らせいたします。

猫はるなは一昨年に膝の手術を受けて長期欠場し、昨年１年ぶりに復帰しましたが、本年５月に再び膝を負傷し再手術を行い、現在は欠場中です。手術自体は成功し、現在はリハビリに取り組んでおりますが、今後の人生を見据え、約７年にわたって活動してきたプロレスに区切りをつけ、新たな道へ進みたいとの申し出がありました。協議を重ねた結果、このたびの結論に至りました。

卒業セレモニーにつきましては、本人の希望によりデビュー戦の会場でもある 新木場１ｓｔＲＩＮＧ にて実施いたします。

開催日 ２０２５年９月２７日（土）

大会名 ＴＪＰＷ Ａｕｔｕｍｎ Ｖｉｃｔｏｒｙ ｉｎ ＳＨＩＮＫＩＢＡ

セレモニーでは紙テープの投げ入れが可能となります。また、大会終了後の特典会にも最後に参加する予定です。

最後まで猫はるなへの温かいご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。