高垣麗子、丁寧な彩り弁当公開 秋鮭の塩焼き・金時芋…「参考になる」「お手本にしたい」
【モデルプレス＝2025/09/08】モデルの高垣麗子が9月8日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作り弁当の様子を公開した。
【写真】高垣麗子「健康的」と話題の手作り弁当
高垣は「今日のお弁当。雑穀米、秋鮭の塩焼き、平飼い卵のゆで卵、竹輪きゅうり、ウインナー、金時芋。飽きないように味変してみたり」とコメントし、曲げわっぱに丁寧に詰められた彩り豊かな手作り弁当を披露した。
この投稿に、ファンからは「参考になる」「美味しそう」「お手本にしたい」「健康的」「彩り綺麗」「曲げわっぱ素敵」などのコメントが寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高垣麗子、手作り弁当披露
