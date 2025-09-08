イモトアヤコ「早朝スイートポテト」手作りスイーツ公開「ツヤがすごい」「完璧な焼き色」
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントのイモトアヤコが8日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りスイートポテトの様子を公開した。
【写真】イモトアヤコ「早朝スイートポテト」公開
イモトは「早朝スイートポテト」とコメントし、早朝に手作りしたという美しく焼き上がったスイートポテトが並ぶ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「ツヤがすごい」「料理上手」「完璧な焼き色」「早朝からすごい」「食べたい」「手作りとは思えない」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
