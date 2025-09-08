元Juice＝Juice宮崎由加、第1子出産を発表「学びを重ねながら歩んでまいります」【全文】
【モデルプレス＝2025/09/08】ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・Juice=Juiceの元リーダーでタレントの宮崎由加（31）が9月8日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を発表した。
【写真】第1子出産の元Juice＝Juice宮崎由加、赤ちゃんの手チラリ
宮崎は、子供の手をちらりとのぞかせた写真とともに「先日、第一子が誕生いたしました。小さな存在から日々大きな力と幸せをもらい、初めての子育てに戸惑うこともありますが、親としての責任と喜びをしっかりと感じながら過ごしております」と第1子の出産を報告。「妊娠・出産を通じて、多くの方に支えていただきましたことに、心より感謝申し上げます。これからは子どもの成長とともに、私自身も学びを重ねながら歩んでまいります」と感謝をつづり「今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけている。
宮崎は2013年2月にJuice=Juiceのメンバーに選出。2019年にグループ及びハロー！プロジェクトから卒業した。プライベートでは、2023年8月に一般男性との結婚を発表。2025年6月2日には、所属事務所と自身のInstagramを通じ、第1子の妊娠を報告していた。（modelpress編集部）
◆宮崎由加、第1子出産を発表
◆コメント全文
