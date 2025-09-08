「scared stiff」の意味は？「stiff」の意味が難しいかも…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解は「（恐怖で）かたまる」でした！

「Stiff」は「硬い」という意味。

「scared stiff」は、身動きがとれないほどの恐怖を感じるという意味です。

「The little girl was scared stiff. She had never seen such a big animal before.」

（小さな女の子はかたまっていた。こんなに大きな動物を見たことがなかったから）

