「scared stiff」の意味は？「stiff」の意味が難しいかも…？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「scared stiff」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「（恐怖で）かたまる」でした！
「Stiff」は「硬い」という意味。
「scared stiff」は、身動きがとれないほどの恐怖を感じるという意味です。
「The little girl was scared stiff. She had never seen such a big animal before.」
（小さな女の子はかたまっていた。こんなに大きな動物を見たことがなかったから）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部