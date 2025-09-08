軽井沢星野エリアの村民食堂に信州佐久13蔵の日本酒が集結！「軽井沢サケテラス」が6年ぶりの開催
軽井沢星野エリアの「村民食堂」は、「ひやおろし」の解禁日である2025年9月9日(火)から10月31日(金)までの期間、秋の日本酒イベント「軽井沢サケテラス」を開催する。
【写真】「ひやおろし」や「秋あがり」など日本酒がそろう
佐久地域の13の酒蔵から厳選された日本酒が集結し、試飲や酒蔵による販売会を実施。さらに、旬の食材と日本酒のペアリングが楽しめる秋限定セットや、信州酒PR大使による特別イベントなど、日本酒の奥深さに触れられる秋ならではの内容となっている。
■背景
2019年を最後にコロナ禍の影響を受けて開催を見送ってきた「軽井沢サケテラス」が6年ぶりに再開。2024年12月には「伝統的な酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録され、日本酒文化への注目がさらに高まるなか、地域の魅力を発信する場として位置づけられている。
長野県は、山岳地帯を源とする豊富な水資源と昼夜の寒暖差が大きい気候が酒造りに適しており、県内には約80もの酒蔵が点在する「酒造りの宝庫」として知られている。特に、軽井沢に隣接する佐久地域は、古くから良質な米と水に恵まれ、個性豊かな銘酒を育んできた。このような豊かな自然と伝統に育まれた日本酒文化を、多くの人に体験してほしいという想いが込められている。
■【特徴1】酒造りの宝庫・長野県佐久地域の日本酒13蔵が勢ぞろい
「軽井沢サケテラス」では、酒造りの宝庫として知られる長野県佐久地域にある13の酒蔵から、秋の味覚との相性抜群の日本酒が多数登場。特に、この時期にしか味わえない「ひやおろし」や「秋あがり」をはじめ、個性豊かな美酒を豊富に取りそろえた販売コーナーを期間限定で開設。毎日13時から16時には、日本酒の試飲を無料で楽しめる。さらに、週末には酒蔵の杜氏やスタッフが来場し、蔵元の想いや酒造りのこだわりを聞きながら試飲・購入ができる貴重な機会だ。
■【特徴2】秋限定「信州美味の味わい寄せ」を販売
期間中は、信州の豊かな秋を感じられるつまみと日本酒のセット「信州美味の味わい寄せ」(1790円)を販売。脂が乗った信州サーモンの造り、日本酒との相性抜群なクリームチーズのみそ漬け、そして定番の野沢菜の漬物といった信州ならではのつまみと、まろやかに熟成した秋の日本酒(1合)。信州の風土が育んだ旬の味覚と美酒のハーモニーを楽しむことができる。
※「信州美味の味わい寄せ」は2025年9月11日(木)以降の提供
■【特徴3】信州の酒PR大使による特別イベントを2日間限定で開催
9月22日(月)・23日(祝)は、日本酒に関する基礎知識や和食とのペアリングの考え方を楽しく学べる「日本酒ペアリングセミナー」を開催。講師には、全国きき酒選手権大会で日本一に輝いた信州の酒PR大使・由井志織さんを迎え、日本酒の魅力や地域の個性について楽しく解説。佐久地域の酒蔵の杜氏も登壇し、酒造りに対する想いを直接聞くことができる。
■「日本酒ペアリングセミナー」開催概要
日時：2025年9月22日(月)・23日(祝) 各日15時〜、17時30分〜(所要時間は約120分)
会場：村民食堂
料金：6500円
内容：日本酒3種飲み比べ、つまみ5種、季節の天ぷらせいろ
定員：各回20人
予約：軽井沢星野エリアの公式サイトにて事前申込
■由井志織さんプロフィール
長野県上田市出身、佐久穂町在住。長野県酒造組合認定「信州の酒PR大使」。2013年の全国きき酒選手権大会にて、個人・団体の両部門で優勝(利き酒師日本一)。NHK長野「旬に乾杯」コーナーなどでの活動を通じ、信州の酒と食文化の魅力を全国に発信している。
■イベント概要
イベント名：軽井沢サケテラス
期間：2025年9月9日(火)〜10月31日(金)
会場：軽井沢星野エリア 村民食堂
内容：
・佐久13蔵のひやおろしや日本酒の販売＆試飲(毎日13〜16時)
・店内提供：おつまみと日本酒のセット「信州美味の味わい寄せ」の販売(9月11日〜)
・特別イベント「日本酒ペアリングセミナー」の開催(9月22日・23日)
※20歳未満への酒類提供はしない
※車・自転車を運転する人の飲酒はNG
＜参加酒蔵一覧(佐久地域13蔵)＞
佐久地域を代表する個性豊かな酒蔵が集結。
佐久市
千曲錦酒造、土屋酒造店、戸塚酒造、橘倉酒造、芙蓉酒造、武重本家酒造、大澤酒造、佐久の花酒造、佐久の花酒造、・木内醸造、伴野酒造、古屋酒造店
小諸市
大塚酒造
佐久穂町
黒澤酒造
※参加酒蔵・登場タイミングは日によって異なる場合がある
■古屋酒造店への応援について
「軽井沢サケテラス」には、佐久地域13蔵すべての酒蔵が参加。そのなかのひとつ、古屋酒造店(佐久市)は、昨年12月に発生した火災で蔵を全焼し、現在は酒造りを休止している。今回のイベントでは、火災の被害を免れた佐久市産の酒米を使用し、黒澤酒造の設備を借りて醸造した希少な共同醸造酒も提供されることとなった。そんな古屋酒造店の復興に向けた応援の想いを込めて、会場には募金箱も設置される。
■軽井沢星野エリア 村民食堂
源泉かけ流しの立ち寄り湯「星野温泉 トンボの湯」に隣接する、和食のカジュアルダイニング。“美しい村”と称された軽井沢を訪れる人々を、信州の旬の恵みと郷土の味で迎えてくれる。定番の「信州彩り御膳」や「味噌山賊焼き」のほか、地酒や季節の一品料理も豊富に取りそろえる。
住所：長野県軽井沢町星野
電話：0267-44-3571
営業時間：【村民食堂】11時30分〜21時30分(LO20時30分)【カフェ ハングリースポット】9時30分〜22時
席数：90席
平均予算：昼2000円〜、夜3000円〜5000円
アクセス：JR北陸新幹線軽井沢駅から車で約15分
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「ひやおろし」や「秋あがり」など日本酒がそろう
佐久地域の13の酒蔵から厳選された日本酒が集結し、試飲や酒蔵による販売会を実施。さらに、旬の食材と日本酒のペアリングが楽しめる秋限定セットや、信州酒PR大使による特別イベントなど、日本酒の奥深さに触れられる秋ならではの内容となっている。
■背景
2019年を最後にコロナ禍の影響を受けて開催を見送ってきた「軽井沢サケテラス」が6年ぶりに再開。2024年12月には「伝統的な酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録され、日本酒文化への注目がさらに高まるなか、地域の魅力を発信する場として位置づけられている。
長野県は、山岳地帯を源とする豊富な水資源と昼夜の寒暖差が大きい気候が酒造りに適しており、県内には約80もの酒蔵が点在する「酒造りの宝庫」として知られている。特に、軽井沢に隣接する佐久地域は、古くから良質な米と水に恵まれ、個性豊かな銘酒を育んできた。このような豊かな自然と伝統に育まれた日本酒文化を、多くの人に体験してほしいという想いが込められている。
■【特徴1】酒造りの宝庫・長野県佐久地域の日本酒13蔵が勢ぞろい
「軽井沢サケテラス」では、酒造りの宝庫として知られる長野県佐久地域にある13の酒蔵から、秋の味覚との相性抜群の日本酒が多数登場。特に、この時期にしか味わえない「ひやおろし」や「秋あがり」をはじめ、個性豊かな美酒を豊富に取りそろえた販売コーナーを期間限定で開設。毎日13時から16時には、日本酒の試飲を無料で楽しめる。さらに、週末には酒蔵の杜氏やスタッフが来場し、蔵元の想いや酒造りのこだわりを聞きながら試飲・購入ができる貴重な機会だ。
■【特徴2】秋限定「信州美味の味わい寄せ」を販売
期間中は、信州の豊かな秋を感じられるつまみと日本酒のセット「信州美味の味わい寄せ」(1790円)を販売。脂が乗った信州サーモンの造り、日本酒との相性抜群なクリームチーズのみそ漬け、そして定番の野沢菜の漬物といった信州ならではのつまみと、まろやかに熟成した秋の日本酒(1合)。信州の風土が育んだ旬の味覚と美酒のハーモニーを楽しむことができる。
※「信州美味の味わい寄せ」は2025年9月11日(木)以降の提供
■【特徴3】信州の酒PR大使による特別イベントを2日間限定で開催
9月22日(月)・23日(祝)は、日本酒に関する基礎知識や和食とのペアリングの考え方を楽しく学べる「日本酒ペアリングセミナー」を開催。講師には、全国きき酒選手権大会で日本一に輝いた信州の酒PR大使・由井志織さんを迎え、日本酒の魅力や地域の個性について楽しく解説。佐久地域の酒蔵の杜氏も登壇し、酒造りに対する想いを直接聞くことができる。
■「日本酒ペアリングセミナー」開催概要
日時：2025年9月22日(月)・23日(祝) 各日15時〜、17時30分〜(所要時間は約120分)
会場：村民食堂
料金：6500円
内容：日本酒3種飲み比べ、つまみ5種、季節の天ぷらせいろ
定員：各回20人
予約：軽井沢星野エリアの公式サイトにて事前申込
■由井志織さんプロフィール
長野県上田市出身、佐久穂町在住。長野県酒造組合認定「信州の酒PR大使」。2013年の全国きき酒選手権大会にて、個人・団体の両部門で優勝(利き酒師日本一)。NHK長野「旬に乾杯」コーナーなどでの活動を通じ、信州の酒と食文化の魅力を全国に発信している。
■イベント概要
イベント名：軽井沢サケテラス
期間：2025年9月9日(火)〜10月31日(金)
会場：軽井沢星野エリア 村民食堂
内容：
・佐久13蔵のひやおろしや日本酒の販売＆試飲(毎日13〜16時)
・店内提供：おつまみと日本酒のセット「信州美味の味わい寄せ」の販売(9月11日〜)
・特別イベント「日本酒ペアリングセミナー」の開催(9月22日・23日)
※20歳未満への酒類提供はしない
※車・自転車を運転する人の飲酒はNG
＜参加酒蔵一覧(佐久地域13蔵)＞
佐久地域を代表する個性豊かな酒蔵が集結。
佐久市
千曲錦酒造、土屋酒造店、戸塚酒造、橘倉酒造、芙蓉酒造、武重本家酒造、大澤酒造、佐久の花酒造、佐久の花酒造、・木内醸造、伴野酒造、古屋酒造店
小諸市
大塚酒造
佐久穂町
黒澤酒造
※参加酒蔵・登場タイミングは日によって異なる場合がある
■古屋酒造店への応援について
「軽井沢サケテラス」には、佐久地域13蔵すべての酒蔵が参加。そのなかのひとつ、古屋酒造店(佐久市)は、昨年12月に発生した火災で蔵を全焼し、現在は酒造りを休止している。今回のイベントでは、火災の被害を免れた佐久市産の酒米を使用し、黒澤酒造の設備を借りて醸造した希少な共同醸造酒も提供されることとなった。そんな古屋酒造店の復興に向けた応援の想いを込めて、会場には募金箱も設置される。
■軽井沢星野エリア 村民食堂
源泉かけ流しの立ち寄り湯「星野温泉 トンボの湯」に隣接する、和食のカジュアルダイニング。“美しい村”と称された軽井沢を訪れる人々を、信州の旬の恵みと郷土の味で迎えてくれる。定番の「信州彩り御膳」や「味噌山賊焼き」のほか、地酒や季節の一品料理も豊富に取りそろえる。
住所：長野県軽井沢町星野
電話：0267-44-3571
営業時間：【村民食堂】11時30分〜21時30分(LO20時30分)【カフェ ハングリースポット】9時30分〜22時
席数：90席
平均予算：昼2000円〜、夜3000円〜5000円
アクセス：JR北陸新幹線軽井沢駅から車で約15分
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。