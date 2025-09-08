石破総理の辞任表明により総裁選の前倒しを要求するかどうか、自民党県連が実施した意向調査の結果は、公表されなくなりました。



幻の調査となってしまいましたが、KNBは、調査対象のうち県内の市町村長15人と自民党県議35人に前倒しを「求めた」か「求めなかった」か尋ねました。



回答を明らかにした29人の中では前倒しを求めていた人が多いことがわかりました。



まずは各市町村長です。





魚津市の村椿市長、入善町の笹島町長、朝日町の笹原町長、舟橋村の渡辺村長は自民党県連の調査に対し前倒しを「求めた」としました。主な理由として、選挙での敗北はまずトップが責任を取るべき、党員の総意を理解して欲しいなどとしました。黒部市の武隈市長は「求めなかった」としました。そのほかの10人の市長と町長は、県西部を中心に「コメントしない」などとしました。続いて、自民党所属の県議会議員です。前倒しを「求めた」のは中川県議、武田県議、永森県議、亀山県議、川島県議、山崎県議、澤粼県議、大門県議、安達県議、藤井県議、尾山県議、光澤県議、寺口県議、鍋嶋県議、瀧田県議の15人です。主な理由としては、選挙での敗北に責任を取るべき、責任を明確にして区切りをつけないと前に進めないなどとしました。一方、前倒しを「求めなかった」のは筱岡県議、瘧師県議、庄司県議、針山県議、種部県議、川上県議、横田県議、大井県議、谷村県議の9人です。主な理由としては、政治の停滞が懸念される、補正予算など速やかな対応が必要な時期に政策が後回しになっている、権力争いに映ってしまうなどとしています。そのほか「どちらでもない」「ノーコメント」などとしたのは、米原県議、鹿熊県議、五十嵐県議、山本県議、宮本県議、奥野県議、井上県議、瀬川県議、八嶋県議、嶋川県議、立村県議の11人でした。