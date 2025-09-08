◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-オリックス(8日、ZOZOマリン)

本拠地でオリックスとの2連戦初戦を迎えているロッテ。先発・河村説人投手は5回1失点で降板となりました。

前回登板では、自身3年ぶりの1軍マウンドにあがった河村投手。この試合は敵地・エスコンフィールドHOKKAIDOで迎えた登板でしたが、4回途中5失点（自責点4）と苦しいマウンドとなっていました。

それから約1か月ぶりに迎えたこの日のマウンド。初回の先頭からの連打を浴びるなどで1失点と、難しい立ち上がりとなります。

それでもすぐさま打線は援護。初回の先頭から連打で好機を迎えると、上田希由翔選手の2点タイムリーですぐさま逆転を果たしました。さらに続く好機でも安田尚憲選手が犠牲フライを決め、2点リードとしました。

援護をもらった河村投手は、2回以降状態をあげ好投。味方の好守備にも助けられながら、オリックス打線へ得点を許しません。その後、5回83球を投げて、被安打6、奪三振3、与四球0、1失点という内容で降板。勝利投手の権利を手にマウンドを降りました。

続く6回のマウンドには小野郁投手があがっています。