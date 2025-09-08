自民党県連の幹部は石破総理の辞任表明を「重く受け止めている」としたうえで、県内で進めていた総裁選前倒しの意向調査の結果は公表を取り止めました。



きょう開会の県議会9月定例会に合わせた県議会自民党議員会の会合では。



自民党県連 鹿熊副会長

「昨日石破総理が辞任の意向を表明されました。選挙の結果をとっての辞任というふうに受け止めて やむを得ないことと受け止めております」



きょう取材に応じた自民党県連の宮本幹事長は。





宮本幹事長「正式に関税交渉に一区切りができたというのが 衆参の敗北を受けて しかるべきときに、ということの真意がそこにあったということで重く受け止めています。国民の不安に寄り添って国家国益のためになることをしっかりと責任ある我が党として推し進めていただきたいというのがどなたが総裁になられても望むことであります」一方、県連が進めていた総裁選前倒しについての意向調査の結果は当初は公表するとしていましたが、「石破総裁から党内の分裂は避けるべきだという言葉もあったので公表しない」としました。今後予定される総裁選については。宮本幹事長「この総裁選の前倒しのことについても我々の県もいろいろ時間をかけて丁寧にやってきた流れの中からいうと、総裁選が行われるとしたら当然フルスペックで行われるものだと思っています」自民党本部は、国会議員と都道府県連だけでなく党員の投票も行う「フルスペック型」の総裁選を行う方向で調整に入っています。また、米原会長代行は石破総理の辞任表明を惜しみました。自民党県連 米原蕃会長代行「本当によく富山たくさん来ていただいて、富山県の課題についてしっかり対応していただいたと思っていて、本当に期待したかったですね」