¿¢Áð¹î½¨¡¡¥Õ¥¸¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×15Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é¤Î¸åÇÚ¤«¤é¡ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡É¤Ë¡Öµö¤µ¤Í¤§¤«¤é¤Ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¢Áð¹î½¨¡Ê58¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°SP¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤«¤é¤Î¡ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡É¤ËÀ¨¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ê¿À®¥Á¡¼¥àVSÎáÏÂ¥Á¡¼¥àVS¾¼ÏÂ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤Âå´ÖÂÐ·è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¾¼ÏÂ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¿¢Áð¡£Ê¿À®¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï»öÌ³½ê¤Î¸µ¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¸µ¡ÖNEWS¡×¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë15Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é¤È¤Ê¤ë¼ê±Û¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢º£²ó¤Î3À¤ÂåÂÐ·è¤Ë¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿»þ¤È¤«¡¢¥¯¥¤¥º¤Î¾ì¤Ç¤ÏÀèÇÚ¸åÇÚ´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹!¤¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¡ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡É¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾¼ÏÂ¥Á¡¼¥à¤Î¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦Ì¾ÁÒ½á¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¸åÇÚ¤Ç¤·¤ç?¸À¤¦¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤«?¡×¤È¿¢Áð¤ò¸«¤¿¡£¿¢Áð¤Ï¡Ö¼ê±Û¡¢µö¤µ¤Í¤§¤«¤é¤Ê¡×¤È¤Ë¤é¤ß¤òÍø¤«¤»¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£