秋篠宮家の長男・悠仁さまは、成年式を終えたことを報告するため「伊勢神宮」、そして「初代天皇とされる神武天皇陵」を参拝されました。

8日昼すぎ、駅前に多くの人が集まるなか、奈良県に到着された秋篠宮家の長男・悠仁さま。

訪れた人

「すてきでした。ありがとうございます。もうわくわくして」

沿道にも多くの人。

そして…

沿道に向け、会釈をしながら笑顔で手を振られた悠仁さま。

向かわれたのは神武天皇陵です。

到着すると、笑顔で会釈し、中に入られました。

皇室では成年すると、初代天皇の神武天皇陵に参拝するのが慣例となっています。

悠仁さまは玉串をささげて、深く拝礼されました。

6日、19歳の誕生日を迎えられた悠仁さま。皇室としては父・秋篠宮さま以来、40年ぶりの成年式に臨まれました。

未成年皇族が着ける「空頂黒幘」という額当ては、秋篠宮さまが40年前に使われたもの。

当時、20歳で成年式に臨まれた秋篠宮さま。

額当てが外され、天皇陛下から贈られた冠を着用されると、「成年皇族の姿」に。

「本日は成年式にあたり冠を賜りまして誠にありがとう存じました」

あれから40年、同じ場所で行われた悠仁さまの成年式。

「本日は成年式にあたり冠を賜り、誠にありがとうございました」

儀式を終え、秋篠宮ご夫妻が感想を寄せられました。

「悠仁が小さかった頃のことを思い出しながら、成年の皇族の一人として公的な務めを果たす節目を迎えるときがきたことに深い感慨を覚えます」

6日夜、すべての行事を終え、姉の佳子さまとともに、帰宅された悠仁さま。

晴れやかな表情で、沿道に集まった人へ手を振られていました。

そして、8日午前、三重県の伊勢神宮を参拝された悠仁さま。

モーニング姿で、ゆっくりと外宮の参道を進み、玉串をささげて拝礼、成年式を無事に終えたことを報告されました。

今後、学業を優先しながら、成年皇族として公務に臨まれることも増えるとみられています。

