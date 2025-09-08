石破総理の辞任表明に県民からは様々な声があがっています。



突然の発表を、どう受け止めたのか。そして、次の総理大臣に期待することを聞きました。



40代 看護師

「びっくりしました。もうちょっと続けていただけるのかなと思っていました。（首相が）どうせ変わるんでしたら、思い切り変わったほうがいいのかなと思ってます。貧困に対しての救済に力を入れてくれる方がいいと思います」



60代 電気通信関係 会社員

「1年も経ってないから、短いなというのが正直なところですね。正直、あまり期待してはないんだけど、やはり働きやすい世の中、あとは自分、会社員なんだけど、ある程度、会社員に対しても、働きやすい、待遇も含めてなってくれればいいなと思ってますね」





20代 鉄道 会社員「日米関係については、ある程度実績をつくって辞めていかれるのかなという気はしますね。選挙で負けたっていうのが、国民の意見だと思うので、それは重く受け止めるべきじゃないかと思います。消費減税だったりとか、ガソリン減税だったりとか、生活に一番影響するところで、もうちょっと生活をより良くしていく政策を期待したいですね」70代 パート従業員「どんな人したってみんな一緒のことだしね、変わらない。期待してない。誰しても、私全然期待してない」