石破総理大臣はきのう、辞任する意向を示しました。



自民党総裁選挙前倒しの意思確認直前での辞任表明です。このタイミングでの表明をどう受け止めたのか、議員や県民の反応です。



数家キャスター

「石破総理の辞任表明を受けて、県選出の自民党国会議員は、今何を思い、今後についてどう考えているのでしょうか」



石破総理を内閣官房副長官として支えてきた橘慶一郎衆議院議員は、けさ、KNBの取材に対し、「力不足だった。支えきれなかった」と述べました。





きのう、高岡市でも。橘慶一郎衆議院議員「選挙（結果）は厳しかったということも含めて、十分私自身もまだまだ支えなきゃいけないが、力不足と反省している」質問「富山県連でも参院選の総括が進んでいて、中には石破総理の責任を問う声もあったが」橘慶一郎衆議院議員「支える立場なのであまり何かということは言えない。ただ選挙の結果は厳粛に受け止めなきゃいけないし、総括の場でも総理からもそれは最高責任者と受け止めているということは言っていた」上田英俊衆議院議員「総理、総裁として大変重い決断だったと思う。昨年の総裁選挙において私は決選投票において石破さんと書いた。様々なことで石破カラーが出せなかったということは投票した者としても非常に残念に思う。日本は資源のない国なので外国としっかり交渉していかなければならないということを考えた場合に外交問題とか通商問題とかそうしたことに非常に経験を踏んでこられた茂木敏充さんは相応しい候補者の一人だと思う」田畑裕明衆議院議員は、次のようにコメントしました。「党分裂の一歩手前で重い決断をなさったことに心より敬意を表する。政治空白を生じさせていたとの指摘は正面から受け止めねばならない」としました。また、野上浩太郎参議院議員は、「党の分断を招くことなく挙党一致の体制を築くため重い決断をされた」とし、「国の内外に課題が山積する中で国民政党として再生し難局を結束して乗り越えるためリーダーシップを発揮できる総裁を選ばないといけない」とコメントしました。一方、野党の国会議員は。立憲民主党 山登志浩衆議院議員「続投なら続投で貫けばいいと思う。政治は最後は決断が重要。もたもたすれば政治が停滞するし、今政局に走っている余裕はないはず。政治不信に拍車をかけるような決断だったんじゃないかなと、そういう意味で罪深い」国民民主党 庭田幸恵参議院議員「国民民主党の私自身も訴えていたガソリン暫定税率廃止、これも実現していません。ですからもう少し決断を早くしていただきたかったなというような気持ちはございます。政治空白ができているという状況を鑑みますと遅かったと。やっぱり選挙の後、決断するべきではなかったのかなというふうに思っております」また、日本維新の会の柴田巧参議院議員は、「遅すぎる。本来ならば参院選の結果が出た時点で表明するべきだった。党内抗争が長引いて国会が開けず国益を損なう状況をつくっている点では総理だけでなく自民党全体の責任も重い」としました。